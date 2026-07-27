Новорођенче хеликоптером превезено из мостарске болнице у Институт у Београду

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су успјешно извршили ваздушни медицински транспорт новорођенчета из Универзитетске клиничке болнице Мостар на Институт за мајку и дете у Београду.

"Беба, рођена прије два дана у Требињу, након првобитног збрињавања пребачена је у Мостар, одакле је данас, због потребе за наставком специјалистичког лијечења транспортована у Београд", објавио је МУП Републике Српске.

Из МУП-а су навели да су, на захтјев надлежних здравствених установа, ангажовани посада и хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, који су успјешно реализовали хитан медицински транспорт, обезбјеђујући да новорођенче у најкраћем року стигне у здравствену установу у којој ће му бити пружена неопходна медицинска њега, преноси Срна.