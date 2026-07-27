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"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 13:51

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик изразио је солидарност са Француском и свим људима погођеним разорним пожарима и најавио да ће иницирати да институције Републике Српске без одгађања понуде сваки могући вид подршке угроженом становништву и надлежним француским службама - од ангажмана тимова цивилне заштите и медицинске помоћи, преко логистичке и материјално-техничке подршке, до стручне сарадње у санацији посљедица.

"У оваквим тренуцима важно је да покажемо да границе не постоје када су у питању хуманост и помоћ. Република Српска зна колико вриједи солидарност у невољи. Увијек смо спремни да помогнемо онолико колико је у нашој моћи - брзо, организовано и одговорно", нагласио је Додик.

Он је објавио на "Иксу" да је у мислима с породицама страдалих, повријеђенима, онима који су остали без домова, као и с ватрогасцима, цивилном заштитом и волонтерима, који даноноћно бране животе и имовину.

У Француској је до сада усљед шумских пожара евакуисано око 220.000 људи.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Француска

пожар

Помоћ

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