"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изразио је солидарност са Француском и свим људима погођеним разорним пожарима и најавио да ће иницирати да институције Републике Српске без одгађања понуде сваки могући вид подршке угроженом становништву и надлежним француским службама - од ангажмана тимова цивилне заштите и медицинске помоћи, преко логистичке и материјално-техничке подршке, до стручне сарадње у санацији посљедица.
"У оваквим тренуцима важно је да покажемо да границе не постоје када су у питању хуманост и помоћ. Република Српска зна колико вриједи солидарност у невољи. Увијек смо спремни да помогнемо онолико колико је у нашој моћи - брзо, организовано и одговорно", нагласио је Додик.
Изражавам солидарност с Француском и свим људима погођеним разорним пожарима. У мислима сам с породицама страдалих, повријеђенима, онима који су остали без домова, као и с ватрогасцима, цивилном заштитом и волонтерима, који даноноћно бране животе и имовину.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 27, 2026
У оваквим тренуцима…
Он је објавио на "Иксу" да је у мислима с породицама страдалих, повријеђенима, онима који су остали без домова, као и с ватрогасцима, цивилном заштитом и волонтерима, који даноноћно бране животе и имовину.
У Француској је до сада усљед шумских пожара евакуисано око 220.000 људи.
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