Нападач избо три жене у Паризу

Аутор:АТВ редакција
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Најмање три жене повријеђене су у нападу ножем на сјеверозападу Париза, јавио је лист "Парисјен".
У извјештају се наводи да су двије жене у критичном стању.
Према писању листа, једна од повријеђених жена је трудна, а ради се о женама старости 19, 24 и 36 година.
Тридесетједногодишњи нападач је ухапшен, а "Парисјен" пише да се ради о мушкарцу са менталним поремећајем, преноси Срна.
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