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Нападач избо три жене у Паризу

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 14:49

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Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Најмање три жене повријеђене су у нападу ножем на сјеверозападу Париза, јавио је лист "Парисјен".

У извјештају се наводи да су двије жене у критичном стању.

Према писању листа, једна од повријеђених жена је трудна, а ради се о женама старости 19, 24 и 36 година.

Тридесетједногодишњи нападач је ухапшен, а "Парисјен" пише да се ради о мушкарцу са менталним поремећајем, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

избодене жене

Париз

Полиција

Нападач

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