Мацут: Република Српска је константа, са њом се ради пуно добрих пројеката

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је за Владу Србије константа и са њом се ради пуно добрих пројеката, рекао је премијер Србије Ђуро Мацут.
Навео да је један од нових пројеката са Републиком Српском саобраћајно повезивање, ревитализација старе ускотрачне пруге, која треба да има вишеструки значај и везаће се на правац од Београда до Бара.
Поменуо је и пројекте ревитализације мостова, као и отварање научног, образовног и научно-истраживачког простора са академском заједницом у Републици Српској, која ће сигурно постати једна од научних зона.
Он је подсјетио да је Република Српска у специјалним паралелним односима са Србијом, да Србија помаже Србима из региона, стипендистима да наставе школовање у Србији, те се нада да ће регионална сарадња бити подигнута на виши ниво, преноси Срна.
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