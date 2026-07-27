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Мацут: Република Српска је константа, са њом се ради пуно добрих пројеката

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 15:57

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Београд, 6. маја 2026.-У Београду је данас отворен 18. Европски конгрес контрацепције и репродуктивног здравља, који је окупио више од 500 учесника и трајаће до суботе, а премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да је овај конгрес прилика да се унапреди знање лекара из више области и укаже на важност очувања репродуктивног здравља жене и млађе популације.Мацут је рекао да је ово један од највећих догађаја у области здравства у области репродуктивне медицине у нашој земљи.
Фото: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Република Српска је за Владу Србије константа и са њом се ради пуно добрих пројеката, рекао је премијер Србије Ђуро Мацут.

Навео да је један од нових пројеката са Републиком Српском саобраћајно повезивање, ревитализација старе ускотрачне пруге, која треба да има вишеструки значај и везаће се на правац од Београда до Бара.

Поменуо је и пројекте ревитализације мостова, као и отварање научног, образовног и научно-истраживачког простора са академском заједницом у Републици Српској, која ће сигурно постати једна од научних зона.

Он је подсјетио да је Република Српска у специјалним паралелним односима са Србијом, да Србија помаже Србима из региона, стипендистима да наставе школовање у Србији, те се нада да ће регионална сарадња бити подигнута на виши ниво, преноси Срна.

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Тагови :

Ђуро Мацут

Србија

Република Српска

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