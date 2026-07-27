Детаљи трагедије код Бора: Брат на телефону гледао како Владимир убија Мају, очеви затекли тијела

Аутор:АТВ редакција
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Владимир С. (29) убио је јуче у селу Горњану код Бора своју невјенчану супругу Мају П. (31), након чега је пресудио и себи у породичном домаћинству!
Тијела страдалих превезена су на обдукцију која ће утврдити тачно вријеме и узрок смрти, док истражитељи и даље склапају коцкице овог незапамћеног злочина.
Злочин који се одиграо у поподневним часовима оставио је без ријечи мјештане и полицијске службенике који су изашли на увиђај, а детаљи који испливавају на површину леде крв у жилама
Како Телеграф.рс незванично сазнаје,несрећна Маја П. је у једном тренутку, док је трајала драма, успјела да позове члана своје породице. Успаниченим и уплашеним гласом рекла му је да је невјенчани супруг брутално туче.
Чланови обје породице су секунде мјерили минутима и одмах одјурили ка кући Владимира С. Међутим, када су стигли, већ је било прекасно.
Оно што је посебно шокирало и збунило истражитеље јесу детаљи о самом тренутку трагедије. У вријеме када се злочин одигравао, отац и брат осумњиченог В.С. нису били код куће - отац је отишао у Бор да купи нафту, док је брат радио у другачијој смјени.
Србија
Владимир убио невјенчану супругу Мају, па пресудио себи
Будући да је кућа била обезбјеђена видео-надзором, брат осумњиченог је током радног времена сасвим случајно отворио апликацију на мобилном телефону и уживо на екрану свједочио језивом призору: гледао је како његов брат В.С. у дворишту мучки туче и на крају убија М.П.
Када су забринути рођаци и полицијске патроле стигле на лице мјеста, затекли су стравичне сцене. Цијело двориште и унутрашњост куће били су дословно натопљени крвљу. Комшије које су се окупиле навеле су да у првом тренутку нико није смио ни да приђе имању од количине крви која се видјела већ са капије.
Тијело несрећне Маје П. пронађено је у предсобљу куће без знакова живота. Полиција је одмах блокирала подручје и започела детаљну претрагу домаћинства, након чега су на тавану штале пронашли тијело Владимира С. који се објесио.
Након трагедије, породичним имањем у Горњану проламали су се неутјешни крици, плач и запомагање оца осумњиченог младића. Према ријечима комшија, несрећни човјек је вриштао и изнова понављао само једну реченицу:
"Како ћу њеним родитељима на очи?!"
"Зла коб и уклето имање": Породицу прије две године задесила велика туга
Мјештани Горњана истичу да је ријеч о породици коју је прије двије године задесила велика трагедија када је Владимирова мајка преминула након тешке борбе са карциномом. Отац је недавно почео додатно да гради и ствара како би синовима оставио обезбјеђену будућност, али се само неколико дана прије трагедије у селу наводно пожалио пријатељима са језивим слутњама.
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- Рекао је да озбиљно размишља да све остави и побјегне са синовима јер вјерује да је имање уклето пошто се сви из куће гасе и умиру... Нисмо вјеровали да ће га снаћи овако нешто - наводе шокиране комшије.
Једна комшиница се присјетила и да је недавно у шали питала Владимира за дјевојке и женидбу, на шта јој је он кратко и загонетно одговорио: "Ма има их, дјевојке ко дјевојке".
Истрага поводом овог незапамћеног злочина је у току.
(телеграф)
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