Поднесен извјештај против осумњиченог за превару од преко 14.500 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција поднијела је извјештај Окружном јавном тужилаштву Приједор против Д.М. из Новог Града, због сумње да је починило кривично дјело „Превара у привредном пословању“.
"Наведено лице се терети да је као власник и одговорно лице друштва ограничене одговорности из Приједора лажним приказивањем да ће извршити плаћање робе и пружених услуга, навео правно лице из Приједора да у периоду од 2024. године до 2025. године испоручи робу и пружи услуге укупне вриједности 14.624,39 КМ", саопштено је из ПУ Приједор.
На овај начин осумњичени Д.М је оштетио правно лице из Приједора и прибавио противправну имовинску корист за друштво ограничене одговорности из Приједора које је заступао.
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