Logo

Поднесен извјештај против осумњиченог за превару од преко 14.500 КМ

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:47

Коментари:

0
Полицијско возило паркирано у Требињу
Фото: АТВ

Приједорска полиција поднијела је извјештај Окружном јавном тужилаштву Приједор против Д.М. из Новог Града, због сумње да је починило кривично дјело „Превара у привредном пословању“.

"Наведено лице се терети да је као власник и одговорно лице друштва ограничене одговорности из Приједора лажним приказивањем да ће извршити плаћање робе и пружених услуга, навео правно лице из Приједора да у периоду од 2024. године до 2025. године испоручи робу и пружи услуге укупне вриједности 14.624,39 КМ", саопштено је из ПУ Приједор.

На овај начин осумњичени Д.М је оштетио правно лице из Приједора и прибавио противправну имовинску корист за друштво ограничене одговорности из Приједора које је заступао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Полиција

Приједор

ОЈТ Приједор

извјештај

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен возач који је повриједио полицајца и побјегао

3 ч

0
Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

Хроника

Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Удес у Бањалуци: Пет особа повријеђено, саобраћај обустављен

22 ч

0
Берлин напад на геј параду

Свијет

Полиција истражује напад у Берлину као тероризам

23 ч

0

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен возач који је повриједио полицајца и побјегао

3 ч

0
Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

Хроника

Туча у Приједору: Ухапшене двије особе

3 ч

0
Ударио полицајца аутом након заустављања, па побјегао

Хроника

Ударио полицајца аутом након заустављања, па побјегао

3 ч

0
Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову

Хроника

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову

17 ч

0

  • Најновије

13

51

"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

13

41

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

13

36

Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

13

33

Најскупљи стан у ФБиХ продат за 1,18 милиона КМ

13

32

Награда "Златни платан" глумцима Радивоју Буквићу и Златану Видовићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима