Ухапшени Паљани, на возилу имали крадене таблице

Аутор:АТВ редакција
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Градишка полиција ухапсила је П.Б. и Ј.Л. из Пала након што су их затекли у аутомобилу са украденим регистарским ознакама.
Како сазнаје АТВ ради се о двојици ултимејт фајт бораца, који су раније привођени због наношења тјелесних повреда.
У ПУ Градишка наводе да су П.Б. и Ј.Л. ухапшени због сумње да су починили кривично дјело крађе.
”Ј.Л. се сумњичи да је на подручју Источног Сарајева украо регистарске ознаке, власништво В.Б, док је П.Б. осумњичен да је управљао аутомобилом са украденим регистарским ознакама”, саопштила је ПУ Градишка.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
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