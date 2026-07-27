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Малољетници повријеђени у слијетању квада код Добоја

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 11:31

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Малољетници повријеђени у слијетању квада код Добоја
Фото: АТВ

Двоје малољетника повријеђени су у слијетању квада на локалном путу у Бољанићу код Добоја.

Како сазнајемо ”квадом” је управљала 17-годишња дјевојчица, држављанка Швајцарске која је тешко повријеђена, док је лакше повреде задобио 17-годишњи сувозач из Добоја.

”Саобраћајна незгода догодила се јуче око 17 часова на локалном путу на подручју Добоја, када је дошло до слијетања квада са коловоза. Квадом је управљало малољетно лице из Швајцарске, а као сувозач се налазио малољетник из Добоја”, саопштила је ПУ Добој.

Увиђај на лицу мјеста извршила је саобраћајна полиција и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

квад

Добој

Бољанић

малољетници

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