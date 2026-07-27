Наил Јусић оптужен за незаконита запошљавања и куповину диплома супрузи, снаји и сину

Аутор:Огњен Матавуљ
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Кантонално тужилаштво у Тузли подигло је оптужницу против Наила Јусића (59), предсједавајућег Градске скупштине Живинице, због више кривичних дјела које се односе на незаконито запошљавање и куповину факултетских диплома.
У девет тачака оптужнице Јусићу је на терет стављено да је починио три кривична дјела злоупотребе положаја или овлашћења, пет кривичних дјела примање награде или другог облика користи за трговину утицајем, као и подстрекавање на кривотворење службене исправе.
У оптужници се наводи да је дјела починио од 2016. до 2025. године, кориштењем политичког и друштвеног утицаја док је обављао функције предсједавајућег Градске скупштине Живинице, одборника и одговорне особе у Дому здравља Живинице.
”У оптужници се наводи да је погодовао више особа при запошљавању у јавним установама и предузећима, да је незаконито посредовао и омогућио испуњавање услова за именовање једног члана Градске изборне комисије Живинице и једног члана стручне комисије Градске скупштине, да је покушао погодовати једној особи у поступку остваривања права власништва на грађевинском земљишту, те да је сачињавао неистините евиденције о свом присуству на раду ради остваривања плате и других накнада”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.
Додају да се у једној тачки оптужнице Јусић терети да је подстрекавао и утицао на одговорну особу у Интернационалном универзитету Горажде, уз унапријед договорени новчани износ, да сачини дипломе првог циклуса студија и другу пратећу документацију са неистинитим садржајем да је пет особа завршило студије на овом универзитету. Међу њима су и три члана његове породице (супруга, син и снаја) и још двије особе, иако нико од њих није похађао наставу нити полагао испите. Дипломе су касније употребљавали приликом запошљавања.
Оптужен је и да је незаконито посредовао и утицао на одговорну особу у Дому здравља Живинице, при запошљавању његовог сина на позицију психолога.
”Истрагу у овом предмету Тужилаштво је спровело у сарадњи са Сектором криминалистичке полиције МУП-а ТК. Оптужницу поткрепљује више од 500 прибављених материјалних доказа”, саопштило је Тужилаштво.
Оптужница је прослијеђена на потврђивање Општинском суду у Живиницама, те је предложено да се Јусићу продуж мјера притвора.
”У оптужници је предложено и да се Јусићу изрекну безбједносне мјере забране вршења позива, дјелатности или функције предсједавајућег Градске скупштине Живинице и помоћника директора за сестринство у здравственим установама у периоду од 10 година од правоснажности пресуде”, наводи се у саопштењу Кантоналног тужилаштва у Тузли.
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