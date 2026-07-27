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Колапс на ауто-путу у Хрватској: Саобраћај према мору потпуно стао

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 12:27

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Колапс на ауто-путу у Хрватској: Саобраћај према мору потпуно стао
Фото: HAK

Саобраћај на ауто-путу А1 у Хрватској потпуно је стао након наплатне кућице Лучко у смјеру мора, док су се због вишекилометарских колона и више саобраћајних незгода велике гужве створиле и на другим дионицама.

Због саобраћајног колапса неки од возача и путника излазе из аутомобила, преносе хрватски медији.

Хрватски аутоклуб (ХАК) саопштио је да је саобраћај појачан на већини путева према мору, посебно на ауто-путевима, док застоји повремено настају у зонама радова и привремене регулације саобраћаја.

Како наводе, на ауто-путу А1 појачан је саобраћај између петља Лучко и Задар исток у оба смјера.

Због саобраћајне незгоде у тунелу Свети Марко у смјеру мора вози се једном саобраћајном траком уз ограничење брзине од 40 километара на час.

Саобраћајне незгоде стварају додатне проблеме

Након саобраћајне незгоде између петље Новиград и Босиљево 1, на 62. километру ауто-пута у смјеру Дубровника, вози се отежано у колони, преноси Индекс.

Саобраћајна незгода догодила се и у тунелу Дубраве у смјеру Загреба. Тамо се вози једном саобраћајном траком, а колона је дуга око три километра.

Пјешак на ауто-путу

ХАК упозорава и на пјешака између одморишта Јасенице и тунела Челинка у смјеру Загреба. На том дијелу ауто-пута вози се уз ограничење брзине од 40 километара на час.

На загребачкој обилазници успорено се у колони вози од чвора Бузин према наплатној кућици Лучко. Колона је дуга око три километра.

На ауто-путу А2 Загреб–Мацељ, испред наплатне кућице Тракошћан у смјеру Загреба, колона је дуга око један километар.

Саобраћај је појачан у оба смјера и преко Крчког моста, док је на магистралном путу ДЦ1 Грачац–Книн застој у зони радова код Отрића.

ХАК позива возаче да брзину и начин вожње прилагоде условима на путевима.

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Тагови :

Стање на границама

Хрватска

Аутопут

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