Колапс на ауто-путу у Хрватској: Саобраћај према мору потпуно стао

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај на ауто-путу А1 у Хрватској потпуно је стао након наплатне кућице Лучко у смјеру мора, док су се због вишекилометарских колона и више саобраћајних незгода велике гужве створиле и на другим дионицама.
Због саобраћајног колапса неки од возача и путника излазе из аутомобила, преносе хрватски медији.
Хрватски аутоклуб (ХАК) саопштио је да је саобраћај појачан на већини путева према мору, посебно на ауто-путевима, док застоји повремено настају у зонама радова и привремене регулације саобраћаја.
Како наводе, на ауто-путу А1 појачан је саобраћај између петља Лучко и Задар исток у оба смјера.
Због саобраћајне незгоде у тунелу Свети Марко у смјеру мора вози се једном саобраћајном траком уз ограничење брзине од 40 километара на час.
Након саобраћајне незгоде између петље Новиград и Босиљево 1, на 62. километру ауто-пута у смјеру Дубровника, вози се отежано у колони, преноси Индекс.
Саобраћајна незгода догодила се и у тунелу Дубраве у смјеру Загреба. Тамо се вози једном саобраћајном траком, а колона је дуга око три километра.
ХАК упозорава и на пјешака између одморишта Јасенице и тунела Челинка у смјеру Загреба. На том дијелу ауто-пута вози се уз ограничење брзине од 40 километара на час.
На загребачкој обилазници успорено се у колони вози од чвора Бузин према наплатној кућици Лучко. Колона је дуга око три километра.
На ауто-путу А2 Загреб–Мацељ, испред наплатне кућице Тракошћан у смјеру Загреба, колона је дуга око један километар.
Саобраћај је појачан у оба смјера и преко Крчког моста, док је на магистралном путу ДЦ1 Грачац–Книн застој у зони радова код Отрића.
ХАК позива возаче да брзину и начин вожње прилагоде условима на путевима.
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