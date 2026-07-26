Драма у Тучепима: Оца бацили на под и тукли пред дјецом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полиција је против двојице хрватских држављана поднијела прекршајне пријаве, а сукоб је, према досадашњим информацијама, избио због коришћења дијела плаже
На плажи у Тучепима, у близини Макарске, протеклог викенда догодио се инцидент у којем је, према тврдњама једног од учесника, мушкарац физички нападнут пред супругом и двоје мале дјеце након расправе око постављања лежаљки.
Како преноси 24сата.хр, породица је на плажу стигла у јутарњим часовима и затекла готово празан простор. На слободном дијелу поставили су властите лежаљке, након чега им је пришао млађи мушкарац тврдећи да се на том дијелу обавља дјелатност изнајмљивања опреме за спортове на води и да се морају помјерити.
Према ријечима нападнутог мушкарца, након краће расправе позван је редар, а потом је стигао још један мушкарац који је почео да виче и пријети да ће их бацити у море.
„Почео сам да га снимам. Полудио је због мобилног телефона, побацао је наше лежаљке. Када сам престао да снимам, он и још двојица су насрнули на мене. Оборили су ме на тло и ударали, а гости с плаже су притрчали и спријечили даљи напад“, испричао је за 24сата.хр.
Полиција Сплитско-далматинске жупаније потврдила је да је у суботу, 18. јула, евидентирано нарушавање јавног реда и мира у којем су учествовала двојица пунољетних хрватских држављана.
Како су навели, против обојице ће бити поднесене прекршајне пријаве због кршења Закона о прекршајима против јавног реда и мира.
„Према утврђеним информацијама, разлог нарушавања јавног реда и мира био је сукоб између двије особе у вези са начином коришћења дијела плаже на којем се обавља дјелатност изнајмљивања опреме за водене спортове“, саопштила је сплитско-далматинска полиција.
У инциденту, према информацијама полиције, није било повријеђених особа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
47
17
31
17
28
17
27
17
09
Тренутно на програму