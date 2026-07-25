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Полиција случајно пронашла 15 кг дроге на аеродрому у Загребу, ухапшена жена

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 14:56

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Полиција случајно пронашла 15 кг дроге на аеродрому у Загребу, ухапшена жена
Фото: Policijska uprava zagrebačka

Шпанска држављанка (32) ухапшена је након што је на загребачком аеродрому у њеном пртљагу пронађено готово 15 килограма марихуане.

Како је саопштено из Полицијске управе загребачке, над 32-годишњакињом је завршена криминалистичка обрада због сумње да је починила кривично дјело неовлашћене производње и промета дрогама.

Сумња се да је осумњичена набавила веће количине марихуане с циљем њене даље препродаје на илегалном тржишту. Њен план је осујећен 21. јула 2026. године на Међународном аеродрому у Загребу.

Након што је авионом допутовала у Републику Хрватску, она је на траци за пртљаг преузела свој путни кофер у којем је крила дрогу вакумирану у двије врећице. Међутим, полицијски службеници су је издвојили у оквиру спровођења компензацијских мјера, односно насумичне контроле путника.

Овај потез полиције показао се изузетно ефикасним. Због почетне сумње затражен је налог за претрес, а на основу одобрења Жупанијског суда у Великој Горици, извршен је детаљан преглед њеног кофера.

Том приликом полиција је пронашла два паковања испуњена марихуаном, укупне масе 14.920 грама.

Након завршене криминалистичке обраде, полицијски службеници су против осумњичене поднијели кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву у Великој Горици, те је она у законском року предата притворском надзорнику.

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Тагови :

Загреб

Дрога

Шпанија

марихуана

Аеродром

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Полиција случајно пронашла 15 кг дроге на аеродрому у Загребу, ухапшена жена

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