Као да је децембар: Пао снијег на Шар-планини

Аутор:АТВ редакција
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Нагло захлађење у региону које је најављивао данима донијело је велику промјену времена у Сјеверној Македонији.
Како преносе портали из ове државе на Шар - планини је пао снијег усред јула, кад му вријеме није.
Снег на Пелистер денеска 😃 pic.twitter.com/lICNsUyOSv— General Brioni (@TinoBeBrat) July 24, 2026
Највиши врх Попова Шапка, забијелио се, упркос томе што је средина љета. На надморској висини изнад 2.300 метара температура се спустила испод нуле.
На друштвеним мрежама је објављен снимак како веје на Пелистеру, трећем највишем врху у Сјеверној Македонији који се налази на 2.600 метара надморске висине, преноси Телеграф.рс.
СРЕДЕ ЛЕТО ПАДНА СНЕГ НА ШАР ПЛАНИНА: Температурата се спушти под нулата Заладувањето што ја зафати Македонија донесе слаби снежни врнежи во високите предели на Шар Планина. Снег е забележан над Попова Шапка, иако е средина на летото.. pic.twitter.com/deibkiWXXA— 24chasa.mk (@24chasamk) July 24, 2026
Из организације SkiMacedonia апелују на све посјетиоце планина да увијек носе одговарајућу одјећу и опрему, јер се временски услови у високопланинским предјелима могу нагло промијенити, чак и усред љета.
У објави се наводи и да због прекида у снабдијевању електричном енергијом на предајнику у Маврову тренутно немају приступ приказу камера из тог региона.
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