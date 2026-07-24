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Као да је децембар: Пао снијег на Шар-планини

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 20:04

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Као да је децембар: Пао снијег на Шар-планини
Фото: screenshot / x

Нагло захлађење у региону које је најављивао данима донијело је велику промјену времена у Сјеверној Македонији.

Како преносе портали из ове државе на Шар - планини је пао снијег усред јула, кад му вријеме није.

Највиши врх Попова Шапка, забијелио се, упркос томе што је средина љета. На надморској висини изнад 2.300 метара температура се спустила испод нуле.

На друштвеним мрежама је објављен снимак како веје на Пелистеру, трећем највишем врху у Сјеверној Македонији који се налази на 2.600 метара надморске висине, преноси Телеграф.рс.

Из организације SkiMacedonia апелују на све посјетиоце планина да увијек носе одговарајућу одјећу и опрему, јер се временски услови у високопланинским предјелима могу нагло промијенити, чак и усред љета.

У објави се наводи и да због прекида у снабдијевању електричном енергијом на предајнику у Маврову тренутно немају приступ приказу камера из тог региона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Снијег

Сјеверна Македонија

Шар планина

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