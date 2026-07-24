Logo

Одређен притвор Дамиру Шеготи

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:20

Коментари:

0
Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Судија Жупанијског суда у Загребу одредио је притвор Дамиру Шеготи, бившем директору у Хрватском олимпијском одбору /ХОО/, осумњиченом да је од одбјеглог бившег шефа Хрватског скијашког савеза Ведрана Павлека примио 160.000 евра мита које је "опрао" купујући злато.

Шеготи је одређен једномјесечни истражни затвор због опасности од утицаја на свједоке.

Канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала /УСКОК/ најавила је испитивање осморо свједока у овом случају, преносе загребачки медији.

Дамир Шегота и његова супруга Жељка ухапшени су јуче у наставку истраживања проневјера у Хрватском скијашком савезу, дан након што су медији објавили да је бивши генерални секретар тог савеза Дамир Раос допунио обрану у афери у којој је бивши директор алпских скијашких репрезентација осумњичен за незаконите исплате у износу од 30 милиона евра.

Шеготина супруга је након испитивања пуштена и против ње није покренута истрага, док је ХОО данас саопштио да је Дамир Шегота поднио оставку на дужност директора Канцеларије олимпијског програма ХОО-а, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Загреб

Притвор

судија

Дамир Шегот

Коментари (0)

Више из рубрике

Пумпа

Регион

Ина и Петрол ограничили точење горива

1 ч

0
Камион слетио у море код Пуле.

Регион

Камион слетио у море, права срећа да нико није страдао

4 ч

0
Снијег почео да пада у јулу на планини Бјесалици у Црној Гори.

Регион

У Црној Гори пада снијег: Нестварни призори у јулу

6 ч

1
Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

Регион

Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

6 ч

0

  • Најновије

19

12

Како Срби да заштите имовину у Федерацији БиХ?

19

06

Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

18

59

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

18

58

Централне вијести, 24.07.2026.

18

48

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима