Одређен притвор Дамиру Шеготи

Аутор:АТВ редакција
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Судија Жупанијског суда у Загребу одредио је притвор Дамиру Шеготи, бившем директору у Хрватском олимпијском одбору /ХОО/, осумњиченом да је од одбјеглог бившег шефа Хрватског скијашког савеза Ведрана Павлека примио 160.000 евра мита које је "опрао" купујући злато.
Шеготи је одређен једномјесечни истражни затвор због опасности од утицаја на свједоке.
Канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала /УСКОК/ најавила је испитивање осморо свједока у овом случају, преносе загребачки медији.
Дамир Шегота и његова супруга Жељка ухапшени су јуче у наставку истраживања проневјера у Хрватском скијашком савезу, дан након што су медији објавили да је бивши генерални секретар тог савеза Дамир Раос допунио обрану у афери у којој је бивши директор алпских скијашких репрезентација осумњичен за незаконите исплате у износу од 30 милиона евра.
Шеготина супруга је након испитивања пуштена и против ње није покренута истрага, док је ХОО данас саопштио да је Дамир Шегота поднио оставку на дужност директора Канцеларије олимпијског програма ХОО-а, преноси Срна.
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