У Црној Гори пада снијег: Нестварни призори у јулу

Нестварни призори стижу из Црне Горе. Наиме, на планини Бјеласици почео је да веје снијег. На локалитету Зекова Глава забиљежене су пахуље, а забијелили су се и планински врхови.

Нагла промјена времена посљедица је продора знатно хладније ваздушне масе која је захватила већи дио региона.

Друштвеним мрежама почели су да круже снимци на којима се види како веје.

Снимак пахуља објавила је и Инстаграм страница "Подгорички времеплов".

Метеоролози су раније најавили да ће током данашњег дана, у сјеверним дијеловима Црне горе бити претежно облачно са условима за повремену кишу. У другом дијелу дана у овим областима се очекује престанак падавина и дјелимично разведравање.

Вјетар слаб до умјерен претежно сјеверни. Највиша дневна температура ваздуха од 13 до 22 степена, а постепено разведравање се очекује током раног послијеподнева. Вјетар мјестимично умјерен до јак, сјеверни и сјевероисточни. Највиша дневна температура ваздуха од 23 до 29 степени.

(Телеграф.рс)