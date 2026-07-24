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Хорор у Хрватској: Тијело жене пронађено у мору, откривени детаљи ужаса

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:38

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Фото: АТВ

Тијело непознате женске особе пронађено је у четвртак око 13 часова у мору код Каприја, након што је полиција примила дојаву грађана, саопштила је Полицијска управа шибенско-книнска.

Полиција је на мјесту проналаска обавила увиђај. Љекар мртвозорник је прегледом тијела утврдио да нема трагова насиља.

Замјеница жупанијске државне тужитељке наложила је да тело буде превезено у Општу болницу Шибеник ради обдукције и поступка идентификације, преноси Курир.

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Тагови :

пронађено тијело

беживотно тијело

обдукција

Хрватска

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