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Акција "Шибица": Ухапшен мушкарац, пронађене три лабораторије и дрога

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:33

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Полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотреба опојних дрога Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, провели су оперативну акцију кодног назива "Шибица".
Фото: mup.ks.gov.ba

Полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотреба опојних дрога Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, провели су оперативну акцију кодног назива "Шибица".

Због сумње да је починио кривично д‌јело "Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога" ухапшен је Ј. Б. (37) из Сарајева.

У оквиру акције су на подручју Илиџе откривене три импровизоване лабораторије за узгој марихуане.

На основу наредбе Општинског суда у Сарајеву извршени су претреси куће и стана с пратећим просторијама, као и два моторна возила која користи Ј. Б. из Сарајева.

Током претреса пронађене су и одузете три активне импровизоване "индор" лабораторије за узгој и производњу марихуане с више од 280 стабљика, више од 3,3 килограма сухе зељасте материје која својим изгледом асоцира на марихуану, различита опрема за рад лабораторија.

Пронађена је и одређена количина новца у различитим валутама, два мобилна телефона, као и други предмети који ће бити кориштени у даљњој истрази.

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Осумњичени се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, гд‌је се над њим проводи криминалистичка обрада, након чега ће уз извјештај о почињеном кривичном д‌јелу бити предат у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

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Тагови :

Акција Шибица

Дрога

Сарајево

хапшење

МУП Кантон Сарајево

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