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Од возача одузет аутомобил, за казне дугује 37.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 13:29

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Из МУП-а КС саопштено је да је аутомобил ''форд'' привремено одузет од возача у Трнову за којег је утврђено да дугује 36.901 КМ за казне.

Полиција је привремено одузела "форд" којим је управљао возач С. П. након што је провјерама утврђено да је овај тридесерчетворогодишњак вишеструки повратник у прекршајима из области саобраћаја, те да возилом управља у вријеме изречене заштитне мјере забране.

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Тагови :

МУП Кантон Сарајево

Трново

одузет аутомобил

Казна

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