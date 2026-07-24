Од возача одузет аутомобил, за казне дугује 37.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Из МУП-а КС саопштено је да је аутомобил ''форд'' привремено одузет од возача у Трнову за којег је утврђено да дугује 36.901 КМ за казне.
Полиција је привремено одузела "форд" којим је управљао возач С. П. након што је провјерама утврђено да је овај тридесерчетворогодишњак вишеструки повратник у прекршајима из области саобраћаја, те да возилом управља у вријеме изречене заштитне мјере забране.
Хроника
У кући крио 800 грама дроге, осам бомби и оружје!
Контролисан је синоћ у мјесту Пендичићи.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч2
Хроника
3 ч0
Најновије
16
04
15
58
15
47
15
42
15
35
Тренутно на програму