Заплијењене четири тоне кокаина: Међу ухапшенима држављанин Србије

Аутор:АТВ редакција
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У Либерији је заплијењено скоро четири тоне кокаина вриједног око 317 милона долара, који је био намијењен тржишту Европе. Међу ухапшенима је и мушкарац са пасошем Србије.
Ове информације саопштио је генерални инспектор Либеријске националне полиције Грегори Колман.
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"Ухапшена су двојица, један са пасошима Шпаније и Колумбије, а други са пасошем Србије", навео је Колман.
У једној од највећих акција усмјереној на спречавање трговине дрогом у овој западноафричкој земљи полиција пронашла 3.971 килограм кокаина у граду Дуазон, источно од пријестонице Монровије.
Према његовим ријечима, потребна је хемијска анализа и испитивање ознака како би се идентификовала земља поријекла.
Видео-снимак и слике које је објавила полиција приказују кућу пуну картонских кутија и кофера умотаних у провидну фолију са ознакама "Коко" и "Посејдон".
Кријумчари дроге често користе земље западне Африке као транзитну тачку за шверц великих количина кокаина из Јужне Америке у Европу.
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Прошлог мјесеца либеријске власти су заплијениле 237,6 килограма кокаина процијењене уличне вриједности од 19 милиона долара на Међународном аеродрому "Робертс" у близини Монровије.
Та пошиљка је стигла из Сијера Леонеа и била је намијењена тржишту Велике Британије.
"Повезана је са холандским кокаинским краљем Јосом Леијдекерсом", додао је Колман.
Колман је рекао Ројтерсу да полиција није утврдила везу између два случаја и да вјерује да је кокаин потекао из различитих извора.
(Срна)
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