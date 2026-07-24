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Заплијењене четири тоне кокаина: Међу ухапшенима држављанин Србије

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:37

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

У Либерији је заплијењено скоро четири тоне кокаина вриједног око 317 милона долара, који је био намијењен тржишту Европе. Међу ухапшенима је и мушкарац са пасошем Србије.

Ове информације саопштио је генерални инспектор Либеријске националне полиције Грегори Колман.

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"Ухапшена су двојица, један са пасошима Шпаније и Колумбије, а други са пасошем Србије", навео је Колман.

У једној од највећих акција усмјереној на спречавање трговине дрогом у овој западноафричкој земљи полиција пронашла 3.971 килограм кокаина у граду Дуазон, источно од пријестонице Монровије.

Према његовим ријечима, потребна је хемијска анализа и испитивање ознака како би се идентификовала земља поријекла.

Видео-снимак и слике које је објавила полиција приказују кућу пуну картонских кутија и кофера умотаних у провидну фолију са ознакама "Коко" и "Посејдон".

Кријумчари дроге често користе земље западне Африке као транзитну тачку за шверц великих количина кокаина из Јужне Америке у Европу.

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Прошлог мјесеца либеријске власти су заплијениле 237,6 килограма кокаина процијењене уличне вриједности од 19 милиона долара на Међународном аеродрому "Робертс" у близини Монровије.

Та пошиљка је стигла из Сијера Леонеа и била је намијењена тржишту Велике Британије.

"Повезана је са холандским кокаинским краљем Јосом Леијдекерсом", додао је Колман.

Колман је рекао Ројтерсу да полиција није утврдила везу између два случаја и да вјерује да је кокаин потекао из различитих извора.

(Срна)

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Тагови :

заплијењена дрога

Либерија

хапшење

Држављанин Србије

кокаин

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