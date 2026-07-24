Возачи, опрез: Нове камере и радари на путевима, ево на којим локацијама

Аутор:АТВ редакција
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Полиција Брчко дистрикта БиХ је након извршених анализа, са посебним акцентом на показатеље који су се тицали тешких саобраћајних незгода у којима су наступиле посљедице са смртно страдалим особама, предузела мјере како би се унаприједила сигурност саобраћаја на путевима у Брчко дистрикту БиХ.
С тим у вези, Полиција Брчко дистрикта БиХ је у складу са својим задацима и овлаштењима у Брчко дистрикту БиХ укупно успоставила 48 камера (27 на раскрсницама и 21 на заобилазници), као и шест позиција за стационарне радаре (од тога један на Броду који је почео са радом дана 23.07.2026. године).
Како наводе полиције, у употреби су и мобилни преносиви радари, као и возила са радарским системом за надзор прекршаја, који имају задатак надзора контроле брзине кретања возила, али и евидентирање других прекршаја као што су истек регистрације, употреба телефона и некориштење сигурносног појаса.
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Према плану за наредну годину предвиђене су успоставе радара на још три локације и то двије на путном правцу Р.460 Брчко-Церик, једна између постојећег радара и мјеста Уловић и друга у мјесту Сеоњаци на постојећем семафору, а трећа локација на путном правцу Р.458 Брчко-Челић у мјесту Поточари у близини цркве.
"Полиција Брчко дистрикта БиХ на овај начин интензивира контролу саобраћаја с циљем спречавања високоризичних понашања која су најчешће узрок саобраћајних незгода са тешким посљедицама, те упозорава све учеснике у саобраћају да се придржавају саобраћајних прописа", наводи се у саопштењу.
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Из полиције подсјећају да поштивање саобраћајних прописа није само законска обавеза, већ и заједничка одговорност свих учесника у саобраћају, од које зависи сигурност сваког појединца и заједнице у цјелини.
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