Праштало пријетио смрћу чувару КПЗ Туњице, предложен му притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора Марку Прашталу (30) из Бањалуке, осумњиченог за премлаћивање С.С. чувара у Казнено-поправном заводу Бањалука.
Како наводе у тужилаштву Праштало је осумњичен да је починио кривично дјело наношења тјелесних повреда и угрожавање сигурности.
”Осумњичено лице ј 21. јула око 1.20 часова у Јеврејској улици у Бањалуци физички напао С.С. полицијског службеника у КПЗ Туњице, и нанио му тјелесне повреде, те му упутио озбиљну пријетњу да ће га лишити живота, што је код оштећеног изазвало страх и узнемиреност за власититу безбједност”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
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Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени поновити кривично дјело.
О приједлогу за притвор одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
У полицијским евиденцијама Марко Праштало је познат као вишеструки преступник, који се доводио у везу са више тешких кривичих дјела. У априлу 2023. ухапшен је због сумње да је пуцао на аутомобил у којем се тада налазио покојни Дејан Костић Дела.
Три године раније хапшен је због сумње да је хицима из пиштоља ранио Н.Б. пред својој кућом. У августу 2019. Праштало осуђен је на двије године и четири мјесеца затвора због трговине наркотицима, изнуде и наношења тјелесних повреда малољетнику којег је тјерао да за њега продаје дрогу. У октобру 2017. године учествовао је у пуцњави у насељу Старчевица када је рањен А.П.
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