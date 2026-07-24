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Праштало пријетио смрћу чувару КПЗ Туњице, предложен му притвор

Аутор:

Огњен Матавуљ
24.07.2026 12:54

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Бањалучанин Марко Праштало спроведен у ОЈТ Бањалука због физичког напада и пријетњи смрћу
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора Марку Прашталу (30) из Бањалуке, осумњиченог за премлаћивање С.С. чувара у Казнено-поправном заводу Бањалука.

Како наводе у тужилаштву Праштало је осумњичен да је починио кривично дјело наношења тјелесних повреда и угрожавање сигурности.

Напао чувара КПЗ Туњице

”Осумњичено лице ј 21. јула око 1.20 часова у Јеврејској улици у Бањалуци физички напао С.С. полицијског службеника у КПЗ Туњице, и нанио му тјелесне повреде, те му упутио озбиљну пријетњу да ће га лишити живота, што је код оштећеног изазвало страх и узнемиреност за власититу безбједност”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Марко Праштало

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Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени поновити кривично дјело.

О приједлогу за притвор одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Богат криминални досије

У полицијским евиденцијама Марко Праштало је познат као вишеструки преступник, који се доводио у везу са више тешких кривичих дјела. У априлу 2023. ухапшен је због сумње да је пуцао на аутомобил у којем се тада налазио покојни Дејан Костић Дела.

Три године раније хапшен је због сумње да је хицима из пиштоља ранио Н.Б. пред својој кућом. У августу 2019. Праштало осуђен је на двије године и четири мјесеца затвора због трговине наркотицима, изнуде и наношења тјелесних повреда малољетнику којег је тјерао да за њега продаје дрогу. У октобру 2017. године учествовао је у пуцњави у насељу Старчевица када је рањен А.П.

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Предложен притвор

ОЈТ Бањалука

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КПЗ Бањалука

Пријетње смрћу

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