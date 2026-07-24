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Астрономске цифре у Српској: Ево колико су плаћени стан и кућа

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:03

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Стан кључеви
Фото: Pexels

Најскупљи стан у првих шест мјесеци ове године купљен је у Бањалуци по цијени од седамсто тридесет осам хиљада и седамсто конвертибилних марака, док је за најскупљу кућу купац издвојио чак милион и по марака.

Како је потврђено из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, поменути најскупљи стан налази се у бањалучком насељу Нова Варош, а његова корисна површина износи сто шездесет и шест квадратних метара.

"Најскупља прометована кућа евидентирана је у насељу Старчевица и плаћена је милион и по марака. Корисна површина ове куће износи сто шездесет и седам квадратних метара, површина земљишта уз објекат износи осамсто осамдесет и седам квадрата, а сам објекат је изграђен две хиљаде десете године", наводи се у саопштењу.

Рекордне цијене пословних некретнина у Бијељини и Добоју

Такође, цијена најскупљег пословног објекта износила је чак тринаест милиона марака и евидентирана је у Бијељини. Корисна површина овог објекта износи три хиљаде осамсто тридесет и осам квадратних метара, док површина земљишта уз објекат износи шест хиљада деветсто педесет и два квадрата.

Поред тога, забиљежена је и продаја најскупљег пословног простора који је плаћен дванаест милиона сто четири хиљаде шестсто четрдесет и четири марке, а евидентиран је у Добоју. Корисна површина тог пословног простора износи две хиљаде деветсто седамдесет и седам квадратних метара, а налази се у објекту изграђеном две хиљаде двадесет четврте године.

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Када је ријеч о осталим некретнинама, најскупља гаража у објекту плаћена је шездесет хиљада марака у Добоју, док је цијена најскупљег паркинг мјеста износила седамдесет три хиљаде петсто двадесет и три марке и евидентирана је у Бањалуци.

Најскупље плаћено грађевинско земљиште евидентирано је у Бијељини. За површину од шездесет четири хиљаде деветсто деведесет и шест квадратних метара издвојено је четири милиона четири стотине хиљада и шестсто седамнаест марака.

С друге стране, најскупље пољопривредно земљиште плаћено је деветсто шездесет три хиљаде петсто двадесет и две марке у општини Доњи Жабар, за парцелу површине сто седам хиљада и педесет и осам квадратних метара.

Промет некретнина порастао за више од четрдесет одсто

Према званичним подацима, у првој половини две хиљаде двадесет шесте године у катастарским евиденцијама регистровано је укупно осам хиљада седамсто деведесет и пет купопродајних уговора, којима је обухваћено осамнаест хиљада петсто седамнаест непокретности.

У односу на исти период две хиљаде двадесет пете године, број евидентираних уговора повећан је за девет зарез један одсто, а број прометованих некретнина за једанаест зарез шест одсто.

Укупна уговорена цијена прометованих некретнина износила је осамсто двадесет шест зарез четири милиона марака, што је за преко четрдесет одсто више него у истом периоду претходне године. Највећи број прометованих некретнина евидентиран је у Бањалуци и Бијељини, преносе Независне.

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