"Клуб посланика СНСД-а прва линија институционалне одбране Српске, снажан ослонац премијер Минић"

Аутор:АТВ редакција
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Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ био је прва линија институционалне одбране Републике Српске у протекле четири године и да им је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић својим знањем, искуством и јасним смјерницама био снажан ослонац, саопштено је из овог клуба.
"Свака политичка борба коју смо водили имала је један циљ - очување уставних надлежности, институција и интереса српског народа", наводи се у саопштењу из овог клуба.
Посебно су истакли улогу предсједника Владе Републике Српске Саве Минића, који им је својим знањем, искуством и јасним смјерницама био снажан ослонац и као министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а данас као премијер.
Истакли су да захваљујући његовој правној утемељености, политичкој одлучности и државничком приступу ниједна надлежност Републике Српске није доведена у питање.
"Свједоци смо да политичко Сарајево не одустаје од покушаја развлашћивања Републике Српске, од насртаја на надлежности Министарства унутрашњих послова до настојања да се распакују надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, све под плаштом такозване државне имовине. Такав концепт нема упориште у Дејтонском мировном споразуму, који је јасно дефинисао да имовина припада ентитетима", подсјетили су чланови Клуба посланика СНСД-а.
Констатовали су да је Република Српска данас сигурна, јер на њеном челу има људе који знају како се бране институције, а не како се предају.
Клуб посланика СНСД-а поручио је да ће наставити, заједно са Владом Републике Српске, да бескомпромисно штите Дејтон, уставни положај Републике Српске и интересе српског народа.
Наводећи да се јасно види да је премијеру Минићу на првом мјесту стабилна, сигурна и јака Република Српска, из Клуба посланика СНСД-а поручили су да најбоље тек долази, преноси Срна.
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