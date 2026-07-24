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Ко је гдје сахрањен? Селак позвао надлежне да провјери наводе из објаве на друштвеним мрежама

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 15:35

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Министар правде Републике Српске Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак позвао је Тужилаштво и надлежне полицијске агенције да испитају наводе из објаве која се појавила на друштвеним мрежама, а која садржи веома озбиљне тврдње у вези са посмртним остацима страдалих.

Селак је навео да објаву не преноси како би потврдио или оспорио њен садржај, већ зато што сматра да овакве тврдње не смију остати без институционалне провјере.

- Позивам Тужилаштво и надлежне полицијске агенције да утврде истинитост ових навода и, уколико постоје елементи кривичног дјела, предузму законом прописане мјере - поручио је Селак.

На друштвеним мрежама посљедњих дана кружи коментар потписан именом Сеџида Тодоровац, који садржи веома озбиљне тврдње.

У објави, између осталог, стоји:

"Мој рахметли Неџад погинуо је 1993. на Трескавици... Када је 2004. због недостатка тијела Мунира С. прогласила да свако ко пријави да му је неко страдао у Сребреници и донесе кости, добија националну и 3.000 КМ по тијелу, његова га је мајка Баиса ископала и продала..."

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Тагови :

Горан Селак

министарство правде

сахрана

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