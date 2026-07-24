Ко је гдје сахрањен? Селак позвао надлежне да провјери наводе из објаве на друштвеним мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак позвао је Тужилаштво и надлежне полицијске агенције да испитају наводе из објаве која се појавила на друштвеним мрежама, а која садржи веома озбиљне тврдње у вези са посмртним остацима страдалих.
Селак је навео да објаву не преноси како би потврдио или оспорио њен садржај, већ зато што сматра да овакве тврдње не смију остати без институционалне провјере.
- Позивам Тужилаштво и надлежне полицијске агенције да утврде истинитост ових навода и, уколико постоје елементи кривичног дјела, предузму законом прописане мјере - поручио је Селак.
На друштвеним мрежама појавила се објава са веома озбиљним наводима.— Selak Goran (@SelakG) July 24, 2026
Преносим је не да бих било шта потврдио или умањио, већ управо зато што сматрам да овакве тврдње, ако су изнесене јавно, не смију остати без провјере.
Позивам Тужилаштво и надлежне полицијске агенције да… pic.twitter.com/t0pbABtjC8
На друштвеним мрежама посљедњих дана кружи коментар потписан именом Сеџида Тодоровац, који садржи веома озбиљне тврдње.
У објави, између осталог, стоји:
"Мој рахметли Неџад погинуо је 1993. на Трескавици... Када је 2004. због недостатка тијела Мунира С. прогласила да свако ко пријави да му је неко страдао у Сребреници и донесе кости, добија националну и 3.000 КМ по тијелу, његова га је мајка Баиса ископала и продала..."
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