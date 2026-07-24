Нова Фејсбук провјера стиже корисницима, тражиће вам видео селфи за потврду налога

Аутор:АТВ редакција
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Мета је представила нови систем за потврду идентитета на Фејсбуку који би требало да помогне корисницима да лакше препознају стварне особе у мору лажних и АИ налога. Нова ознака биће потпуно бесплатна, али ће корисници морати да прођу провјеру помоћу видео селфија.
Компанија наводи да поступак траје свега неколико минута. Систем користи препознавање лица и упоређује снимљени видео селфи са постојећим фотографијама на вашем Фејсбук профилу како би потврдио да налог заиста припада особи која га користи.
Бесплатна потврда идентитета није исто што и Мета Верифед
Да би корисник добио нову ознаку, мора да има најмање 18 година и да његов налог буде у складу са Фејсбук
правилима заједнице.
Након успјешне провјере, ознака ће бити приказана на више делова Фејсбука, укључујући Маркетпјелс, Дејтнг и друге сервисе. Мета наглашава да ова ознака није препорука нити гаранција да је налог поуздан, већ искључиво потврда идентитета власника.
То је и главна разлика у односу на Мета Верифед, који је претплата са додатним погодностима. Нова потврда идентитета неће се наплаћивати.
Нова опција долази у тренутку када је све више превара помоћу АИ генерисаних профила. Захваљујући алатима генеративне вјештачке интелигенције, преваранти данас могу да направе веома увјерљиве фотографије, биографије и профиле, а затим аутоматски шаљу поруке великом броју људи.
Мета очекује да ће бесплатна потврда идентитета помоћи корисницима да лакше разликују стварне особе од лажних налога и тако смањи број интернет превара.
JUST IN - Zuckerberg's Meta is launching "Facebook Verified", a "free badge" to verify there is a "real person" behind a profile with a biometric scan of your face. pic.twitter.com/VDv4SaZtjZ— Disclose.tv (@disclosetv) July 24, 2026
Компанија је истовремено најавила и тестирање новог приказа видео садржаја преко целог екрана, који ће се појединим корисницима приказивати одмах по отварању апликације. Они који не желе овакав изглед моћи ће да се врате на класични приказ почетне странице.
Нова потврда идентитета неће бити доступна за Фејсбук "Pages" нити за ПроМод налоге. Функција ће од понедјељка почети постепено да стиже корисницима на одабраним тржиштима, а касније ће бити проширена и на остатак свијета.
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