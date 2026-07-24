Logo

Нова Фејсбук провјера стиже корисницима, тражиће вам видео селфи за потврду налога

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 16:21

Коментари:

1
Фејсбук почиње с наплатом накнада
Фото: Pexels / Photo by Anderson Guerra

Мета је представила нови систем за потврду идентитета на Фејсбуку који би требало да помогне корисницима да лакше препознају стварне особе у мору лажних и АИ налога. Нова ознака биће потпуно бесплатна, али ће корисници морати да прођу провјеру помоћу видео селфија.

Компанија наводи да поступак траје свега неколико минута. Систем користи препознавање лица и упоређује снимљени видео селфи са постојећим фотографијама на вашем Фејсбук профилу како би потврдио да налог заиста припада особи која га користи.

Бесплатна потврда идентитета није исто што и Мета Верифед

Да би корисник добио нову ознаку, мора да има најмање 18 година и да његов налог буде у складу са Фејсбук

правилима заједнице.

Након успјешне провјере, ознака ће бити приказана на више делова Фејсбука, укључујући Маркетпјелс, Дејтнг и друге сервисе. Мета наглашава да ова ознака није препорука нити гаранција да је налог поуздан, већ искључиво потврда идентитета власника.

То је и главна разлика у односу на Мета Верифед, који је претплата са додатним погодностима. Нова потврда идентитета неће се наплаћивати.

Зашто Мета уводи ову функцију

Нова опција долази у тренутку када је све више превара помоћу АИ генерисаних профила. Захваљујући алатима генеративне вјештачке интелигенције, преваранти данас могу да направе веома увјерљиве фотографије, биографије и профиле, а затим аутоматски шаљу поруке великом броју људи.

Мета очекује да ће бесплатна потврда идентитета помоћи корисницима да лакше разликују стварне особе од лажних налога и тако смањи број интернет превара.

Компанија је истовремено најавила и тестирање новог приказа видео садржаја преко целог екрана, који ће се појединим корисницима приказивати одмах по отварању апликације. Они који не желе овакав изглед моћи ће да се врате на класични приказ почетне странице.

Нова потврда идентитета неће бити доступна за Фејсбук "Pages" нити за ПроМод налоге. Функција ће од понедјељка почети постепено да стиже корисницима на одабраним тржиштима, а касније ће бити проширена и на остатак свијета.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фејсбук

апликација

видео снимак

налог

Коментари (1)

Прочитајте више

Фејсбук

Наука и технологија

Пао Фејсбук! Корисници масовно пријављују проблем

5 д

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Регион

Преварен па ухапшен: Преко Фејсбука покушао купити возачку

2 седм

0
pump track стаза и градоначелник Драшко Станивуковић

Бања Лука

"Pump track" стаза није завршила у јавним набавкама, али јесте на Фејсбуку

3 седм

0
Фејсбук

Наука и технологија

Пали Фејсбук, Инстаграм и Месинџер

1 мј

0

Више из рубрике

ТикТок опет под лупом: Налози малољетника нису адекватно заштићени

Наука и технологија

ТикТок опет под лупом: Налози малољетника нису адекватно заштићени

5 ч

0
гугл претрага историја

Наука и технологија

Гугл мора да мијења претраге и "продавницу"

21 ч

0
Вјештачка интелигенција је грана рачунарских наука која омогућава машинама да опонашају људске когнитивне функције попут учења, рјешавања проблема и доношења одлука.

Наука и технологија

Ове информације никако не треба да дијелите са АИ, упозорава руски стручњак

1 д

0
Воцап

Наука и технологија

Врата била широм отворена хакерима: Воцап разговори били угрожени

1 д

0

  • Најновије

19

06

Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

18

59

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

18

58

Централне вијести, 24.07.2026.

18

48

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

18

46

ЕУ увела нове санкције Ирану: На црној листи пет судија и кључни човјек хакерске групе "Ашијане"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима