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Гугл мора да мијења претраге и "продавницу"

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 21:43

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гугл претрага историја
Фото: Pexel/ AS Photography

Европска унија казнила је гуглову матичну компанију Алфабет са 890 милиона евра (око милијарду долара) због два одвојена кршења Акта о дигиталним тржиштима (ДМА).

Једна казна изречена је због давања предности сопственим производима у резултатима претраге, док се друга односи на блокирање девелопера Андроид апликација да усмјеравају кориснике на алтернативне опције плаћања.

Казна од 460 милиона евра изречена је Гугл због повлашћеног третмана сопствених услуга – Google Shopping, Hotels и Flights – у резултатима гугл претраге. Друга казна, у износу од 430 милиона евра, односи се на правила плеј продавнице којима се програмери спречавају да слободно усмјеравају потрошаче ка алтернативним системима плаћања мобилних апликација, преноси б92.

У оквиру одлуке, Гугл је дат рок од 60 дана да измијени своје политике или ће се суочити са додатним периодичним новчаним казнама. У сегменту "Search" од компаније се захтијева да према услугама трећих страна поступа „на праведан и недискриминаторан начин“, док ће девелоперима за Андроид морати да омогући да слободно промовишу понуде корисницима, како унутар, тако и ван плеј продавнице.

Гугл претраживач

Наука и технологија

Гугл мора да плати казну од 890 милиона евра

Новчане казне објавила је Европска комисија, више од двије године након што је покренула прву истрагу о неусклађености, а услиједиле су након прелиминарне одлуке ЕУ у марту 2025. године. Гуглу је остављено вријеме да ријеши примједбе ЕУ, уз продужење рока одобрено у мају 2026. године, након што је Комисија саопштила да претходни приједлог компаније „једноставно није довољно јак“.

Гугл је направио и тестирао неколико измјена у оквиру својих услуга "Search" у настојању да се усклади са правилима ДМА, попут уклањања виџета за гугл Flights за кориснике претраге у ЕУ и истицања линкова ка сајтовима трећих страна за поређење цијена кроз освјежени приказ резултата претраге.

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Тагови :

Гугл

Европска унија

Казна

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