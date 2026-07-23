Доналд Трамп потврдио: Си Ђинпинг долази у САД

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће разговарати о вјештачкој интелигенцији са кинеским предсједником Си Ђинпингом када дође у посјету Америци 24. септембра.
Сијева посјета услиједиће је након што је Трамп путовао у Кину раније ове године. Док је био у Пекингу, Трамп је позвао кинеског лидера у Бијелу кућу.
"Си долази 24. септембра. Разговарали смо о томе /вјештачкој интелигенцији/ када сам био у Пекингу и разговараћемо о томе поново", рекао је Трамп.
Јуче су амерички државни секретар Марко Рубио и кинески министар спољних послова Ванг Ји разговарали о потреби да се утврде области сарадње да би се поставили темељи за "веома позитивну посјету", преноси Срна.
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