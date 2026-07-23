Трамп: Размишљам о нападу на Иран, већем него икада раније

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је близу одлуке о покретању напада великих размјера на Иран који је описао као потенцијално највећи до сада.
"Размишљам о масовном нападу. Већем него икада раније. Близу сам доношења одлуке. Сви смо спремни за то", рекао је Трамп у интервјуу порталу "Аксиос".
Он није прецизирао када би напад могао да буде извршен.
Трамп је навео да ће се Израел "придружити у року од два минута ако их замоли", али је додао да Америци неће требати нико у случају покретања нове операције против Техерана.
Такође је рекао да ће бити "посљедица" ако се Израел придружи нападима, чиме је наговијестио иранску одмазду, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
53 мин0
Свијет
59 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
18
58
18
57
18
46
18
40
18
38
Тренутно на програму