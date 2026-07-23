Logo

Трамп: Размишљам о нападу на Иран, већем него икада раније

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 18:40

Коментари:

0
Предсједник Либана **Џозеф Аун** слуша док се састаје са предсједником **Доналдом Трампом** у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 21. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је близу одлуке о покретању напада великих размјера на Иран који је описао као потенцијално највећи до сада.

"Размишљам о масовном нападу. Већем него икада раније. Близу сам доношења одлуке. Сви смо спремни за то", рекао је Трамп у интервјуу порталу "Аксиос".

Он није прецизирао када би напад могао да буде извршен.

Трамп је навео да ће се Израел "придружити у року од два минута ако их замоли", али је додао да Америци неће требати нико у случају покретања нове операције против Техерана.

Такође је рекао да ће бити "посљедица" ако се Израел придружи нападима, чиме је наговијестио иранску одмазду, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Коментари (0)

Више из рубрике

Талачка криза: Запослени у банци преминуо послије напада ножем, драма још траје

Свијет

Талачка криза: Запослени у банци преминуо послије напада ножем, драма још траје

53 мин

0
Најновија, ударна вијест

Свијет

Пао Су-57: Срушио се најнапреднији руски борбени авион

59 мин

0
Иран упозорио Лондон: Свако база ће бити легитимна мета!

Свијет

Иран упозорио Лондон: Свако база ће бити легитимна мета!

1 ч

0
Спасиоци и волонтери праве отвор у потрази за тијелима у згради која се срушила усљед земљотреса у Ла Гваири, у Венецуели, у уторак, 21. јула 2026. године.

Свијет

Штета изазвана земљотресима процијењена на преко 19 милијарди долара

1 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 23.07.2026.

18

57

Окончана талачка криза: Има мртвих, ухапшен младић!

18

46

Метеоролог открио када почиње нови топлотни талас: "Температуре близу 40 степени"

18

40

Трамп: Размишљам о нападу на Иран, већем него икада раније

18

38

Бивши кошаркаш Денвер Нагетса ухапшен – украо флашу вотке вриједну 34 долара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима