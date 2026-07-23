Пао Су-57: Срушио се најнапреднији руски борбени авион

Аутор:АТВ редакција
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Руски борбени авион срушио се данас, 23. јула у Московској области током тренажног лета, извијестила је руска државна новинска агенција ТАСС, позивајући се на Министарство одбране Русије.
Лист Коммерсант објавио је да се срушио ловац Су-57, најнапреднији руски борбени авион пете генерације. Русија Су-57 у рату против Украјине углавном користи за лансирање пројектила дугог домета Кх-59 и Кх-69.
🔴Rusya’ya ait Su-57 savaş uçağı, Moskova yyakınlarında gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında düştü. pic.twitter.com/IqCOHTs0jq— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) July 23, 2026
Према наводима ТАСС-а, авион се срушио током полијетања у ненасељеном подручју, није проузроковао штету на тлу, а пилот се успио катапултирати.
Руска телевизија РЕН ТВ извијестила је да се несрећа догодила у округу Одинцово. Није наведено с којег је аеродрома авион полетио, али се на том подручју налази војни аеродром Кубинка, око 60 километара западно од Москве.
Независни руски Телеграм канал Астра објавио је да је геолокацијом фотографија очевидаца утврђено како се мјесто пада налази у близини села Луцино и Шихово, око шест до седам километара од центра града Звенигорода. Украјински Телеграм канал Супернова Плус објавио је и снимке на којима се виде дим и ватра на мјесту пада авиона.
Су-57 је најнапреднији руски вишенамјенски борбени авион пете генерације. Први лет обавио је 2010. године, али је серијска производња годинама каснила прије него што је уведен у ограничену оперативну употребу, пише Индекс.
Авион је намијењен за остваривање ваздушне надмоћи, као и за нападе на копнене и поморске циљеве. Русија тврди да Су-57 посједује стелт технологију, напредну авионику и могућност ношења широког спектра прецизно навођеног наоружања.
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