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Окончана талачка криза: Има мртвих, ухапшен младић!

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 18:57

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Окончана талачка криза: Има мртвих, ухапшен младић!
Фото: Tanjug / AP / Armin Weigel

Окончана је талачка криза која се одвијала у једног банци у Регенсбургу у Баварској. Како преносе медији, ухапшен је њемачки држављани (20), а једна особа је преминула од посљедица рањавања.

Према наводима полиције, мушкарац је нападнут ножем унутар банке, према информацијама листа БИЛД, ријеч је о запосленом у банци. Он је у међувремену преминуо у болници.

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Напад у банци у Регенсбургу (Баварска) догодио се у 14,50 часова, саопштила је полиција. Портпаролка полиције изјавила је да је осумњичени мушкарац био наоружан ножем.

Починилац, који је ухапшен, је сада под истрагом због убиства.

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"Такође претпостављамо да је у питању пљачка“, изјавио је портпарол полиције.

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Тагови :

талачка криза

Њемачка

банка

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