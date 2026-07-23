Агент Тајне службе суспендован након цурења информација о Венсу

Аутор:АТВ редакција
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Агент Тајне службе САД, који је био дио обезбјеђења потпредсједника Џеј Ди Венса, налази се под интерном истрагом и суспендован је с дужности због наводног одавања информација за новински текст који је садржавао детаље о Венсовом путовању, рекао је извор за Си-Ен-Ен.
Други извор такође је навео да су званичници идентификовали особу за коју се вјерује да је одавала информације о Венсу.
Тајна служба потврдила је истрагу у саопштењу објављеном у четвртак ујутро, иако није прецизирала шта је тачно агент осумњичен да је открио.
„Члан Одјељења за заштиту потпредсједника предмет је административне истраге и потенцијалне кривичне истраге, која укључује наводе о угрожавању оперативне и информационе безбједности“, рекао је шеф комуникација Тајне службе Ентони Гуљелми у саопштењу.
„Иако нећемо коментарисати појединости овог случаја, један принцип је недвосмислен: свако понашање које нарушава повјерење између штићене особе и њеног заштитног тима у основи је неспојиво са нашом мисијом и неће бити толерисано.“
Тајна служба додала је да „свако понашање које потенцијално угрожава безбједност штићене особе неће бити толерисано“.
Провјеру спроводи Одјељење за унутрашње послове агенције, рекао је први извор, а за сада није јасно да ли би могле бити изречене административне санкције или подигнуте кривичне пријаве.
Запослени је осумњичен да је био извор за недавни текст портала "MS NOW" о агентима из Венсовог обезбјеђења који су били незадовољни због оптерећења које је потпредсједников лични распоред путовања наметнуо његовом безбједносном тиму. Као дио свог извјештавања, "MS NOW" је описао и Венсово планирано путовање, укључујући лет са сином хеликоптером маринаца на час голфа – планове који су касније отказани.
Дуго је постојала забринутост у безбједносним службама и војсци због изазова које Венсов често непредвидив лични и професионални распоред путовања представља за стотине припадника обезбјеђења и логистике који подржавају његово кретање, рекли су извори за Си-Ен-Ен. Проблем је био посебно изражен у Тајној служби, која се суочава са недостатком особља, због чега агенти раде дуже смјене на пословима заштите високог ризика, гдје има врло мало простора за грешке, навели су извори.
Међутим, текст "MS NOW" привукао је пажњу званичника Тајне службе, ФБИ-ја и Бијеле куће, који су бијесни због оперативних детаља објављених у медијима, рекао је први извор.
Званичник Бијеле куће осудио је цурење информација о кретању потпредсједника као „издајничко“, додајући да су потпредсједник и његова породица били забринути због тих открића и онога што она могу да значе за њихово обезбјеђење.
Бивши агент рекао је за Си-Ен-Ен да цурење информација открива „унутрашњу рањивост унутар Тајне службе“ која представља оперативни безбједносни ризик, преноси б92.
„Објавили сте кретање двоје штићених лица, од којих је једно малољетно, и тиме сте их ставили у жижу јавности. Цијела сврха је да их држите подаље од пажње“, рекао је бивши агент, додајући: „Ово је немар највишег степена.“
Текст "MS NOW" навео је да је постојао „растући проблем са моралом“ у тиму агената задужених за Венса и његову породицу. Агенти су, како се наводи, били фрустрирани захтјевима за путовања у посљедњем тренутку, због чега су морали да отказују слободне дане или мијењају друге приватне планове.
Такође се наводи да је план коришћења владиног хеликоптера за одлазак на час голфа необичан, уз напомену да су садашњи и бивши надзорници Тајне службе рекли да за то нема преседана и да су „ранији потпредсједници избјегавали коришћење тако скупих државних погодности ради прилагођавања распореда своје дјеце“.
Портпарол "MS NOW" није одмах одговорио на захтјев за коментар.
Овај развој догађаја долази у тренутку када се администрација Доналда Трампа заклела да ће се обрачунати са оним што сматра неовлашћеним одавањем информација медијима.
Раније овог мјесеца, четворици новинара Њујорк тајмса уручени су судски позиви да свједоче пред великом федералном поротом у оквиру истраге о њиховом извјештавању о безбједносним карактеристикама новог предсједничког авиона који је предсједнику Доналду Трампу поклонила држава Катар.
Шефица кабинета Сузи Вајлс, Трампова најближа сарадница, и директор ФБИ-ја Каш Пател лично су помогли у организовању те истраге, а од појединих званичника затражено је да предају своје телефоне истражиоцима у просторијама Бијеле куће, рекли су извори упознати са тим случајем раније за Си-Ен-Ен.
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