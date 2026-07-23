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Премијеру стигло писмо од милионера: Њиховом захтјеву се нико није надао

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 20:10

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Лидер Лабуристичке странке Енди Бернам објављује објаву на друштвеним мрежама након посјете добротворној установи за бескућнике „Пасаж“ у Лондону, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Christopher Furlong

Група милионера, укључујући бившег фудбалера Гарија Линекера и музичког продуцента Брајана Иноа, упутила је писмо новом британском премијеру Ендију Бернаму тражећи да им се повећа порез, преносе медији.

"Ми то можемо да приуштимо. Не говоримо о вишим порезима за оне који сваког дана устају и одлазе на посао како би зарадили за живот, већ о онима најбогатијима чији приходи потичу од богатства које посједују", навело је у писму 120 богатих Британаца.

У писму, које је иницирала организација "Патриотски милионери", додаје се да би ова мјера довела до праведнијег друштва и позива на "прерасподјелу богатства и моћи од оних најбогатијих".

"Патриотски милионери" се залажу за увођење пореза од два одсто на богатство веће од 10 милиона фунти.

Међу осталим потписницима су сценариста филма "Нотинг Хил" Ричард Кертис и шкотска књижевница Вал Мекдермид, као и бивши финансијски трговац Гари Стивенсон, који се сада залаже за друштвену једнакост, преноси Срна.

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Тагови :

Енди Бернам

Велика Британија

плаћање пореза

милионер

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