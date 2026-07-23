Logo

Снажан земљотрес погодио Тексас

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 22:07

Коментари:

0
Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Снажан земљотрес јачине 5,0 степени по Рихтеровој скали погодио је савезну америчку државу Тексас, саопштио је Амерички геолошки завод (УСГС).

Епицентар земљотреса, који се догодио на дубини од 5,6 километара, био је 37 километара јужно-југоисточно од града Спирмана, навео је УСГС, преносе медији.

За сада нема информација о евентуалним жртвама нити причињеној материјалној штети.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Тексас

Коментари (0)

Прочитајте више

Спасиоци и волонтери праве отвор у потрази за тијелима у згради која се срушила усљед земљотреса у Ла Гваири, у Венецуели, у уторак, 21. јула 2026. године.

Свијет

Штета изазвана земљотресима процијењена на преко 19 милијарди долара

6 ч

0
Јак земљотрес погодио Јапан

Свијет

Јак земљотрес погодио Јапан

10 ч

0
Земљотрес у Сарајеву

Здравље

Земљотрес на подручју Сарајева: "Затутњало је из дубине"

2 д

0
Јак потрес погодио Иран

Свијет

Јак потрес погодио Иран

3 д

0

Више из рубрике

Доналд Трамп и Си Ђинпинг на црвеном тепиху у Пекингу.

Свијет

Доналд Трамп потврдио: Си Ђинпинг долази у САД

1 ч

0
Ипак има изузећа: Брисел усвојио 21. пакет санкција Русији

Свијет

Ипак има изузећа: Брисел усвојио 21. пакет санкција Русији

2 ч

0
Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном

Свијет

Агент Тајне службе суспендован након цурења информација о Венсу

3 ч

0
Окончана талачка криза: Има мртвих, ухапшен младић!

Свијет

Окончана талачка криза: Има мртвих, ухапшен младић!

4 ч

0

  • Најновије

22

57

Мариновић: Овакве утакмице дижу енергију екипи

22

40

Језива трагедија: Дјевојчица (4) из БиХ страдала од струјног удара у Италији

22

39

Број случајева малих богиња нагло расте: Криви смањење вакцинације и дезинформације

22

35

Пожар се неконтролисано шири; Издато хитно упозорење – евакуисано 3.500 људи

22

07

Снажан земљотрес погодио Тексас

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима