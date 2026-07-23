Снажан земљотрес погодио Тексас

Аутор:АТВ редакција
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Снажан земљотрес јачине 5,0 степени по Рихтеровој скали погодио је савезну америчку државу Тексас, саопштио је Амерички геолошки завод (УСГС).
Епицентар земљотреса, који се догодио на дубини од 5,6 километара, био је 37 километара јужно-југоисточно од града Спирмана, навео је УСГС, преносе медији.
За сада нема информација о евентуалним жртвама нити причињеној материјалној штети.
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