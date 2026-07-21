Logo

Земљотрес на подручју Сарајева: "Затутњало је из дубине"

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 19:20

Коментари:

0
Земљотрес у Сарајеву
Фото: X/EMSC

Европско медитеранско-сеизмолошки центар (ЕМСЦ) регистровао је данас, 21. јула земљотрес на подручју Сарајева.

Према подацима ЕМСЦ-а, земљотрес је регистрован у 18:44 сати по локалном времену, а према доступној карти епицентрално подручје налазило се у близини Вогошће и Илијаша.

Бројни становници ових подручја пријавили су да су осјетили краткотрајно подрхтавање тла.

"У Вогошчи се баш осјетило", "Врло кратко, али се осјетило на Илиџи", "Краткотрајно, али интензивно", "Затутњало је из дубине, врло кратко, али се осјетило" – неки су од коментара грађана објављених на страници ЕМСЦ-а.

За сада нема информација о јачини земљотрес.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Босна и Херцеговина

Сарајево

Коментари (0)

Више из рубрике

Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Здравље

Јутарња шетња је једна од најбољих навика за здравље

12 ч

0
Лимунада

Здравље

Напитак који враћа снагу за пет минута: Додајте само мало овог зачина у лимунаду

1 д

0
doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

Симптоми који указују да имате тромб: Ако их осјетите одмах се јавите љекару

1 д

0
Пчела

Здравље

Познати бањалучки љекар упозорава: Када убод пчеле и осе постаје опасан?

2 д

0

  • Најновије

21

10

Пакао стиже из Сахаре: Европу чека топлотни удар какав се не памти

21

09

Њемица пала у провалију дубине 200 метара

21

05

Мисија на Марс коштаће 2,1 милијарду долара

21

04

Тинејџерка (17) која је једва чекала да постане мама, преминула дан послије прославе откривања пола бебе

20

55

Упркос невремену, хумор не изостаје: „Ко ће гртати снијег на овој врућини?“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима