Земљотрес на подручју Сарајева: "Затутњало је из дубине"

Аутор:АТВ редакција
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Европско медитеранско-сеизмолошки центар (ЕМСЦ) регистровао је данас, 21. јула земљотрес на подручју Сарајева.
Према подацима ЕМСЦ-а, земљотрес је регистрован у 18:44 сати по локалном времену, а према доступној карти епицентрално подручје налазило се у близини Вогошће и Илијаша.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 27 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) July 21, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/kGdWRJF0Ag
Бројни становници ових подручја пријавили су да су осјетили краткотрајно подрхтавање тла.
"У Вогошчи се баш осјетило", "Врло кратко, али се осјетило на Илиџи", "Краткотрајно, али интензивно", "Затутњало је из дубине, врло кратко, али се осјетило" – неки су од коментара грађана објављених на страници ЕМСЦ-а.
За сада нема информација о јачини земљотрес.
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