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Минић: Институције ће бити уз своје пољопривреднике у Херцеговини

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:48

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да ће након снажног невремена у Херцеговини институције Републике Српске бити уз своје пољопривреднике и пружити сву неопходну подршку.

Минић је навео да је снажно невријеме праћено градом, које је данас захватило Херцеговину, оставило посљедице на појединим подручјима.

Он је додао да су надлежне службе одмах реаговале, али да је олујни систем био изузетно снажан и кретао се великом брзином.

"Због тога је неопходно да након обиласка терена и процјене на лицу мјеста утврдимо стварне размјере штете и предузмемо одговарајуће мјере", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је најавио да ће ресорни министар /министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић/ сутра обићи погођена подручја Херцеговине, разговарати са пољопривредним произвођачима и надлежним службама.

"Институције Републике Српске биће уз своје пољопривреднике и пружити сву неопходну подршку", истакао је Минић.

Снажно невријеме погодило је данас подручје Невесиња и Берковића.

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Тагови :

Саво Минић

Невесиње

Берковићи

Херцеговина

подршка

Предсједник Владе

Пољопривредници

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