Минић: Институције ће бити уз своје пољопривреднике у Херцеговини

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да ће након снажног невремена у Херцеговини институције Републике Српске бити уз своје пољопривреднике и пружити сву неопходну подршку.
Минић је навео да је снажно невријеме праћено градом, које је данас захватило Херцеговину, оставило посљедице на појединим подручјима.
Он је додао да су надлежне службе одмах реаговале, али да је олујни систем био изузетно снажан и кретао се великом брзином.
"Због тога је неопходно да након обиласка терена и процјене на лицу мјеста утврдимо стварне размјере штете и предузмемо одговарајуће мјере", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Снажно невријеме праћено градом, које је данас захватило Херцеговину, оставило је посљедице на појединим подручјима. Надлежне службе реаговале су одмах, али је олујни систем био изузетно снажан и кретао се великом брзином.— Саво Минић (@minic_savo) July 21, 2026
Због тога је неопходно да након обиласка терена и…
Он је најавио да ће ресорни министар /министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић/ сутра обићи погођена подручја Херцеговине, разговарати са пољопривредним произвођачима и надлежним службама.
"Институције Републике Српске биће уз своје пољопривреднике и пружити сву неопходну подршку", истакао је Минић.
Снажно невријеме погодило је данас подручје Невесиња и Берковића.
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