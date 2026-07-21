Минић: Крајишници међу највећим српским жртвама двадесетог вијека

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да су Крајишници међу највећим српским жртвама двадесетог вијека и да је зато данашња одлука Владе о проглашењу 4. августа Даном жалости у Републици Српској најмање што може да се уради за њих.
"Свјестан сам да данашња одлука Владе није `популарна` и да ће многе журке и забаве бити одгођене. Међутим, када сам дошао на мјесто премијера обећао сам да ћу учинити све да вратим зрно достојанства сваком српском борцу и жртви", написао је Минић на Иксу.
Он је додао да је зато 4. август проглашен Даном жалости.
Свјестан сам да данашња одлука Владе није "популарна" и да ће многе журке и забаве бити одгођене.— Саво Минић (@minic_savo) July 21, 2026
Међутим, када сам дошао на мјесто премијера обећао сам да ћу учинити све да вратим зрно достојанства сваком српском борцу и жртви.
Зато је 4. август проглашен Даном жалости у…
Влада Републике Српске прогласила је 4. август Даном жалости у Српској, поводом обиљежавања Дана сјећања на страдале и прогнане Србе у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" током које је протјерано више од 220.000 Срба са подручја Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.
Према подацима Документационо-информационог центра "Веритас", током "Олује" протјерано је више од 220.000 Срба, а на евиденцији су имена 1.903 погинулих и несталих Срба из акције и послије ње, од којих су 1.247 цивили или 66 одсто, а око три четвртине били су старији од 60 година
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