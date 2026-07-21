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Влада Српске прогласила 4. август Даном жалости

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 16:56

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске прогласила је 4. август 2026. године Даном жалости.

"Влада Републике Српске, данас је, на 16. телефонској сједници, прогласила 4. август 2026. године Даном жалости у Републици Српској, поводом обиљежавања Дана сјећања на страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“.

Дан жалости обиљежава се на начин прописан Законом о обиљежавању дана жалости", саопштено је из Владе.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Дан жалости

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