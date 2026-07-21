Влада Српске прогласила 4. август Даном жалости

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске прогласила је 4. август 2026. године Даном жалости.
"Влада Републике Српске, данас је, на 16. телефонској сједници, прогласила 4. август 2026. године Даном жалости у Републици Српској, поводом обиљежавања Дана сјећања на страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“.
Дан жалости обиљежава се на начин прописан Законом о обиљежавању дана жалости", саопштено је из Владе.
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