Све веће гужве у Херцеговини

Аутор:Бојан Носовић
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Преко Међународног граничног прелаза Зупци од 13 до 20 јула ове године је прешло 54862 лица и 18585 возилам, наводе из Граничне полиције.
Од гужве и километарских колона глава највише боли граничне полицајце, кажу нам да за цијелу смјену само једном изађу из кабине. До њих није, до система је и државе. Инфраструктура ГП Зупци једноставно не може да прими толики број возила.
А хвалили су се надлежни милионским улагањима, обећавају нова, од сљедеће године на Зупцима ће бити још једна трака и више службеника.
Нису гужве само на прелазима, лоши путеви који воде кроз Херцеговину су крцати. МУП-ове камере на улазима у град све евидентирају. Статистика је неумољива. Закуцала је камера на улазу у Требиње из правца Билеће постављена прије годину дана.
"За тих годину дана та камера је евидентирала скоро 1.300.000 пролазака, наравно ту је велики број људи који свакодневно туда саобраћају а има и оних који живе у непосредној близини. Рецимо стационарни радар који је постављен на излазу из Љубиња за првих шест мјесеци ове године евидентирао је 335.000 пролазака поред њега", рекла је Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
Херцеговачки путеви иако кривудави јасно су означени хоризонталном и вертикалном сигнализацијом а и јасно је да је дозвољена брзина 80 на сат. Из полиције шаљу апеле и откривају податке о саобраћајкама за првих пола године.
"Број саобраћајних незгода је 299 али за разлику од упоредног периода ове године смо евидентирали само једну СН са смртно страдалим лице", рекао је Синиша Лакета, начелник ПУ Требиње.
Прошле године у истом периоду је било пет несрећа са седам погинулих лица. Путеви на југу су кривудави и фреквентни зато су опрез баш као и прилагођена брзина неопходни, јасна је полиција.
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