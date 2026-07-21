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Огласио се Ивица Дачић због смрти полицајца Василија Лаловића

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:36

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Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Полицајац Василије Лаловић (33), који се прошле године нашао у жижи јавности након оптужби на друштвеним мрежама да је наводно учествовао у пребијању демонстраната у Ваљеву, трагично је окончао живот.

Тим поводом се огласио и министар полиције и потпредсједник Владе Ивица Дачић.

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"Бруталне лажне оптужбе и напади блокадера и опозиционих партија на њега и његову породицу, иако он уопште није био на послу, нити учествовао у догађајима у Ваљеву, били су превелики терет за полицајца Василија Лаловића. Није издржао. Иза њега је остало троје деце и супруга. Искрено саучешће породици. И велика срамота за оне који су га лажно оптуживали", истакао је Дачић на Инстаграму.

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Тагови :

Ивица Дачић

Василије Лаловић самоубиство

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