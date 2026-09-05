По интерполовој потјерници ухапшен држављанин Мађарске због дроге

Аутор:АТВ редакција
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У Новом Саду је по међународној потјерници Интерпола Будимпешта ухапшен мађарски држављанин због више кривичних дјела у вези са дрогом, за која је запријећена казна затвора до 20 година.
Ухапшени мушкарац чији су иницијали Д.Т. биће приведен Вишем суду у Новом Саду.
Акцију хапшења спровели су припадници МУП-а Србије, Управе за технику,
Одјељења за циљане потраге - ФАСТ тим, преноси Срна
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