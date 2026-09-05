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По интерполовој потјерници ухапшен држављанин Мађарске због дроге

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05.09.2026 08:47

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У Новом Саду је по међународној потјерници Интерпола Будимпешта ухапшен мађарски држављанин због више кривичних дјела у вези са дрогом, за која је запријећена казна затвора до 20 година.
Фото: Srna

У Новом Саду је по међународној потјерници Интерпола Будимпешта ухапшен мађарски држављанин због више кривичних дјела у вези са дрогом, за која је запријећена казна затвора до 20 година.

Ухапшени мушкарац чији су иницијали Д.Т. биће приведен Вишем суду у Новом Саду.

Акцију хапшења спровели су припадници МУП-а Србије, Управе за технику,

Одјељења за циљане потраге - ФАСТ тим, преноси Срна

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Подијели:

Тагови :

хапшење

Нови Сад

Полиција

Интерполова потјерница

Србија

Дрога

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