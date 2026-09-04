Ухапшена ученица која је ножем напала и повриједила двије дјевојчице

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници су ухапсили 15-годишњу ученицу Основне школе "Горња Тузла", иначе осумњичену за брутални напад на двије 14-годишњакиње, који се догодио јутрос на простору школског дворишта.
Као што је познато, двије 14-годишњакиње повријеђене су јутрос у школском дворишту, а како је званично потврђено из Управе полиције Министарства унутрашњих послова ТК, за напад на њих се сумњичи 15-годишња ученица.
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Након пријављивања случаја, 15-годишњакиња је стављена под контролу полиције, а током дана је услиједило и њено хапшење, што је потврђено за Клиx.ба.
Повријеђене дјевојчице су превезене у Универзитетски клинички центар у Тузли, а у Клиници за дјечије болести се налазе под опсервацијом.
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Према ранијим ријечима портпарол тузланског УКЦ-а Ерсије Ашчерић Мујединовић, код једне дјевојчице су констатоване повреде у виду посјекотине на лијевој подлактици, а код друге посјекотине у предјелу лијеве поткољенице, лијеве плећке и рамена лијеве руке.
Увиђај су на мјесту догађаја извршили службеници Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла с циљем потпуног расвјетљавања овог инцидента, а под надзором кантоналног тужиоца.
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