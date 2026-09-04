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Ухапшена ученица која је ножем напала и повриједила двије дјевојчице

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04.09.2026 18:24

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Ухапшена ученица која је ножем напала и повриједила двије дјевојчице

Полицијски службеници су ухапсили 15-годишњу ученицу Основне школе "Горња Тузла", иначе осумњичену за брутални напад на двије 14-годишњакиње, који се догодио јутрос на простору школског дворишта.

Као што је познато, двије 14-годишњакиње повријеђене су јутрос у школском дворишту, а како је званично потврђено из Управе полиције Министарства унутрашњих послова ТК, за напад на њих се сумњичи 15-годишња ученица.

горња тузла школа

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Након пријављивања случаја, 15-годишњакиња је стављена под контролу полиције, а током дана је услиједило и њено хапшење, што је потврђено за Клиx.ба.

Повријеђене дјевојчице су превезене у Универзитетски клинички центар у Тузли, а у Клиници за дјечије болести се налазе под опсервацијом.

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Према ранијим ријечима портпарол тузланског УКЦ-а Ерсије Ашчерић Мујединовић, код једне дјевојчице су констатоване повреде у виду посјекотине на лијевој подлактици, а код друге посјекотине у предјелу лијеве поткољенице, лијеве плећке и рамена лијеве руке.

Увиђај су на мјесту догађаја извршили службеници Одјељења криминалистичке полиције ПУ Тузла с циљем потпуног расвјетљавања овог инцидента, а под надзором кантоналног тужиоца.

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Тагови :

рањене дјевојчице у Тузли

Тузла

вршњачко насиље

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