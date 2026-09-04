Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бијељинска полиција ухапсила је Ч.М. из тог града због сумње да је украо трактор, који је пронађен и враћен власнику.
У ПУ Бијељина наводе да је Ч.М. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело крађе.
”Надлежна полицијска станица 1. септембра је запримила пријаву да је непознато лице украло радну машину–трактор, који је око двадесет дана био паркиран на подручју града Бијељине. Радом на терену полицијски службеници пронашли су и лишили слободе извршиоца овог кривичног дјела. Такође, пронађен је украдени трактор и враћен власнику”, саопштила је ПУ Бијељина.
Хроника
Прњаворчанину враћен трактор, за крађу осумњичен суграђанин
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио да се након комплетирања и докуметовања предмета против лица лишеног слободе достави извјештај о почињеном кривичном дјелу
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
19
19
11
19
08
19
06
18
58
Тренутно на програму