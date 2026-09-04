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Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

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04.09.2026 13:48

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Бијељинска полиција ухапсила је Ч.М. из тог града због сумње да је украо трактор, који је пронађен и враћен власнику.

У ПУ Бијељина наводе да је Ч.М. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело крађе.

”Надлежна полицијска станица 1. септембра је запримила пријаву да је непознато лице украло радну машину–трактор, који је око двадесет дана био паркиран на подручју града Бијељине. Радом на терену полицијски службеници пронашли су и лишили слободе извршиоца овог кривичног дјела. Такође, пронађен је украдени трактор и враћен власнику”, саопштила је ПУ Бијељина.

Полиција-МУП РС

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О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио да се након комплетирања и докуметовања предмета против лица лишеног слободе достави извјештај о почињеном кривичном дјелу

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Тагови :

Трактор

Крађа

хапшење

Бијељина

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