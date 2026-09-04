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Због змије морали реаговати ватрогасци

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04.09.2026 14:33

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Змија
Фото: pexels/Donald Tong

Мостарски ватрогасци у протекла 24 сата имали су шест противпожарних и двије техничке интервенције.

У Старом граду ватрогасци су од 8:33 до 9:18 сати уклањали змију из објекта, док је у Улици кнеза Домагоја од 9:58 до 10:18 сати забиљежена интервенција након што се видио дим из шахта.

У Улици Карла Батка ватрогасци су од 11:44 до 12:19 сати интервенисали на отварању стана.

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У Лиска улици од 12:55 до 13:25 сати горјела је трава и ниско растиње, док су у Гнојницама од 16:15 до 17:05 сати такође горјели трава и ниско растиње.

Ватрогасци су у Дрежници два пута обилазили пожариште, први пут од 13:25 до 15:25 сати, а други пут од 17:45 до 19:40 сати.

У Родочу је од 4:55 до 6:25 сати горјела трава и ниско растиње.

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Тагови :

Змија

Мостар

Ватрогасци

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