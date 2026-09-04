За ове знакове слиједи 7 година среће: Напокон се завршава лош период

Аутор:АТВ редакција
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Након неколико веома напорних година, за три хороскопска знака ускоро почиње много мирнији и повољнији период. Добра вијест је да би, према астролошким тумачењима, могао да траје најмање седам година.
Живот им већ дуго личи на непрестану борбу, тачније још од 2018. године. Астролошкиња Елизабет Бробек сматра да их Универзум сада коначно усмјерава на сасвим другачији пут. Од овог тренутка улазе у нову животну фазу, пуну просперитета и могућности.
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Биковима је претходних неколико година било прилично бурно. Уран, планета наглих и револуционарних промјена, напустио је овај знак у априлу. Ипак, Бикови су наставили да скупљају дијелове свог живота, често уз осјећај пораза и губитка наде.
Зато ће вијест о завршетку тог поглавља донијети велико олакшање. Према Бробековој, од сада сва прошла искуства претварате у много бољу и вишу временску линију.
Највећи проблем није оно што се догодило, већ осјећај да ништа од тога није имало смисла. Период од 2018. можда је личио на провлачење кроз блато, али није био узалудан. Сав тај интензитет подстакао је снажан раст и отворио пут ка већим могућностима. Бробек поручује да ћете искуства сада претворити у моћ за себе.
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Посљедњих осам година Вагама су изгледале као вожња ролеркостером. Најприје је трпјела каријера, па сте у посао уложили све што сте имали. Клатно је затим отишло предалеко, због чега се у посљедње вријеме јавила несигурност и у везама.
Сасвим друга прича. Најгоре је прошло и Ваге крећу бољим правцем. Бробек наводи да ћете између сада и 2033. године своја искуства претварати у финансијски успјех.
Јасан фокус на циљеве неће оставити простор за токсичност. Таква промјена у размишљању довољна је да отпадну они који вашем животу ништа не доприносе. Када их више нема, лакше ћете успоставити праву равнотежу између посла и друштвеног живота.
Близанци се од 2018. осјећају заглављено и усамљено, упркос свим покушајима да се саберу. Сада почиње исцјељујућа ера, период опоравка и просперитета. Ментална енергија се враћа, па коначно можете урадити оно што је потребно. Мотивација за успјех више неће зависити од препрека.
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Много тога је остало иза вас, али труд ће се исплатити. Према Бробековој, до 2033. сва искуства претвараћете у велики лични сјај. Универзум вас је приморао да развијете дисциплину. Пошто је тежи дио завршен, долази вријеме награда за сав уложени труд и вријеме.
Одвојите зато мало времена за размишљање и запишите области којима желите да се посветите. Ако правилно одиграте своје карте, можете себи обезбиједити успјех све до 2033. године.
(Крстарица)
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