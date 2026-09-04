Како правилно припремити климу за зиму: Спријечите појаву буђи и већи квар

Аутор:АТВ редакција
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Када дођу први хладнији дани, клима-уређај обично престајемо да користимо, али је важно да га прије тога правилно припремимо за паузу.
Влага која након хлађења остаје у унутрашњој јединици, у комбинацији са прашином и мраком, може створити услове за развој буђи и појаву непријатног, устајалог мириса.
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Зато прије посљедњег гашења климу пребаците на режим „Fan“, односно само вентилатор, и оставите је да ради 30 до 60 минута како би се унутрашњост што боље осушила.
Ако ваш уређај има функцију попут „Auto Dry“ или „Auto Clean“, користите је јер је намијењена управо сушењу унутрашње јединице након хлађења.
Крај сезоне је добар тренутак и за чишћење филтера, које након прања треба потпуно осушити прије враћања у уређај.
Важно је провјерити и одводну цијев, јер се у њој могу накупити нечистоће које спречавају нормално отицање кондензоване воде.
Ако примјетите да је одвод запушен или да вода цури тамо гдје не би требало, најбоље је позвати сервисера умјесто да сами покушавате агресивно чишћење.
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Неколико једноставних корака прије посљедњег гашења може помоћи да вас клима наредног љета не дочека непријатним мирисом и проблемима у раду.
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