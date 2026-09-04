Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

Њихова веза, иако пуна љубави, отворила је врата за расправу о вриједностима које данас многи сматрају превазиђеним – посебно када је у питању тема "невиности".

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На први поглед, њихова љубавна прича дјелује као класичан сусрет момка из града и дјевојке из провинције. Међутим, Игор не крије да је одлука да се ожени Станом била повезана управо са чињеницом да је она, како каже, била невина када су се упознали.

За неке, његово размишљање звучи као реликт прошлих времена, док други препознају културне разлике и личне вриједности које су обликовале његову одлуку.

"Били смо заједно четири године прије него што смо одлучили да станемо пред олтар", почиње Игор своју причу.

"Стана је предивна дјевојка, из једне фине, традиционалне породице. Знао сам да је одрасла у мањој средини и то ми никада није сметало, али морам признати да ме је изненадило када сам открио да је невина. Некако ми је то пријало – идеја да прије мене није била ни са ким другим", додао је он.

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Његова искреност о властитим осјећањима и разлозима за брак покренула је дискусију о вриједностима и очекивањима у вези, посебно у времену када друштво све више тежи равноправности и слободи избора. Ипак, Игор сматра да је његова одлука била лична и дубоко повезана са вриједностима које су му важне.

Док једни сматрају да је његово размишљање архаично, други препознају важност аутентичности и индивидуалних избора у љубавним односима.

"На крају, најважније је да смо обоје срећни", закључује Игор.

Младић додаје да је имао стрпљења, па је тако и након четири године везе дочекао и да имају интимне односе јутро послије вјенчања, а то је за њих била прва брачна ноћ.

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"Била је стидљива у почетку, али се послије пар минута ослободила, постајала је све слободнија и, могу рећи да је се*с био фантастичан. Много бољи него са искусним дјевојкама са којима сам био прије ње. Ја сам се шокирао, очекивао сам да ће да лежи и гледа у плафон", прича овај момак.

Веза је сваким даном постајала све чвршћа, породице су им се упознале, а није било назнака да ће то што су одрасли у различитим срединама и што су другачије васпитавани представљати проблем. Све док нису одлучили да се вјенчају.

"Први проблеми су се јавили када смо се договарали око свадбе. Ја сам хтио да са 'маторцима' идемо на ручак, а да за друштво направимо журку. Она је жељела традиционалну свадбу, све по реду - црква, матичар, купола од шампањца, жива музика... Иако то није баш мој 'фазон' пристао сам. Ако ће то да је усрећи, што да не? Није била то нека велика жртва коју је требало да принесем", наставио је своју причу, објавио је "Мондо".

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"Све смо се договорили, закупили смо велику салу, јер њени имају многобројну родбину коју су жељели да 'испоштују'. Тада сам примијетио да су њени родитељи почели за мрвицу више да се мијешају него што ми је било по вољи. Имали су примједбе на јеловник, нису пристајали на онај класичан 'ресторански', већ је морало да буде печења и сарми. Ок, ништа страшно, мислио сам. На крају крајева, први пут удају кћерку и вјерујем да су годинама уназад планирали како ће тај дан да изгледа. Заиста сам се трудио да их разумијем, и моје родитеље сам убиједио да се ни они не обазиру, нити мешају. Нека буде како млада жели", објашњава момак.

А онда је дошао дан вјенчања... И ситуација коју овај младић више није могао да прећути.

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"Поштујем свачије обичаје, али ово нисам могао да прећутим. На дана вјенчања, њени родитељи су ми рекли да су одредили особу која ће сједити испред сале и пописивати поклоне. И не само то! Ко донесе новац, на лицу мјеста ће се коверта отварати и уписивати ко је колико дао. То је била кап која је прелила чашу! Мислим да ми је притисак скочио на 300, толико сам се изнервирао", каже момак и додаје и да се и дан данас разбјесни кад се сјети свега.