Импулсивни или смирени? Наука дала коначан одговор ко је бољи у кревету

Аутор:АТВ редакција
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Да ли сте заиста бољи у кревету него што мислите? Најновија истраживања откривају директну везу између вашег карактера и сексуалне издржљивости, а резултати су изненадили многе!
Ако сте се икада запитали како да своју партнерку задовољите боље, дуже и сигурније, вријеме је да погледате у свој карактер. Како показују научна истраживања, мушкарци са смиреним темпераментом су знатно бољи у кревету и имају далеко стабилнији сексуални учинак.
Према истраживању турских научника, мушкарци који су склони брзоплетим реакцијама и имају слабију контролу импулса чешће пате од превремене ејакулације. И то не мало чешће већ драматично више.
У студији је учествовало 80 мушкараца старости од 18 до 45 година, који су подјељени у четири групе: они без сексуалних проблема, они који ејакулирају прије односа, они који издрже 15-30 секунди, и они који трају 30-60 секунди након пенетрације.
Закључак научника је јасан: што су брже ејакулирали, то су им биле израженије импулсивне особине, мања упорност и већа потреба за екстремним узбуђењем. Свако ко жели да буде бољи у кревету мора прво да научи да контролише свој темперамент.
Република Српска
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Брза ејакулација често се повезује и са анксиозношћу и депресијом. Истраживање је показало да мушкарци који имају проблема са прераним завршетком имају чак шест пута већу стопу депресије и пет пута већу склоност анксиозности у односу на оне без сексуалних тегоба.
Они једноставно немају развијен механизам контроле над сопственим узбуђењем. Док њихово тијело реагује брзо, мозак не зна како да „притисне кочницу“.
Иако се некада прописују антидепресиви, нова истраживања сугеришу да постоји природнији и одрживији начин да мушкарац научи да траје дуже кроз когнитивно-бихевиоралну терапију и вјежбе саморегулације. Међу најефикаснијим техникама издвајају се Кегелове вјежбе.
Кегелове вјежбе нису резервисане само за жене. Ради се о контракцијама и опуштањима мишића карличног дна, а оне директно утичу на способност контроле ејакулације.
У истраживању које су спровели љекари са Универзитета „Ла Сапиенза“ у Риму, 40 мушкараца са хроничном превременом ејакулацијом вјежбало је Кегел три пута недјељно по сат времена, у трајању од 12 недјеља.
Резултати су били фасцинантни: чак 83% учесника је продужило трајање односа за у просјеку 2 минута и 40 секунди. Оваква дисциплина је кључ ако желите врхунски учинак.
Можда дјелује да су најгласнији, најватренији и најимпулсивнији мушкарци ти који „пале кревете“, али истина је потпуно другачија они који знају да се обуздају могу да трају дуже, пруже више и остављају далеко бољи утисак.
Дакле, ако вам је стало до сексуалног здравља и репутације, вријеме је да вјежбате не само мишиће, већ и стрпљење, стабилност и контролу. Упамтите, прави мајстори су они који владају собом, а не они који журе, преноси Крстарица.
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