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Мрежа Икс на мети хакера: Ево како да заштитите налог

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04.09.2026 11:52

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Друштвена мрежа Икс
Фото: pexels/Abdelrahman Ahmed

Након покретања нове платне услуге Икс Мани, друштвена мрежа Икс суочила се са таласом сајбер напада.

Корисници широм свијета масовно пријављују да им пристижу нежељена обавјештења и захтјеви за ресетовање лозинки, што је изазвало велику забринутост за безбједност личних података и финансијских средстава.

Према ријечима стручњака и представника компаније, злонамјерни актери користе јавно доступна корисничка имена како би аутоматизовано активирали формуларе за промјену приступних параметара. Вјерује се да је главни мотив нападача управо недавно лансирани сервис Икс Мани, који корисницима и креаторима садржаја нуди опције платних картица и директних трансакција.

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Инжењер у компанији Икс, Мридул Сингај, потврдио је да тимови за безбједност детаљно испитују учестале пријаве. Он је нагласио да, упркос великом броју послатих мејлова, тренутне анализе не показују никакве трагове успјешног пробоја у систем нити неовлашћеног преузимања налога, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Икс

хакерски напад

хакери

друштвене мреже

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