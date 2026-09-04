Мрежа Икс на мети хакера: Ево како да заштитите налог

Аутор:АТВ редакција
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Након покретања нове платне услуге Икс Мани, друштвена мрежа Икс суочила се са таласом сајбер напада.
Корисници широм свијета масовно пријављују да им пристижу нежељена обавјештења и захтјеви за ресетовање лозинки, што је изазвало велику забринутост за безбједност личних података и финансијских средстава.
Према ријечима стручњака и представника компаније, злонамјерни актери користе јавно доступна корисничка имена како би аутоматизовано активирали формуларе за промјену приступних параметара. Вјерује се да је главни мотив нападача управо недавно лансирани сервис Икс Мани, који корисницима и креаторима садржаја нуди опције платних картица и директних трансакција.
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Инжењер у компанији Икс, Мридул Сингај, потврдио је да тимови за безбједност детаљно испитују учестале пријаве. Он је нагласио да, упркос великом броју послатих мејлова, тренутне анализе не показују никакве трагове успјешног пробоја у систем нити неовлашћеног преузимања налога, преноси Информер.
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