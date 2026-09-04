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"Фолксваген" до краја деценије укида 100.000 радних мјеста

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04.09.2026 11:51

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"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета
Фото: Pexel/Altamart

Њемачки аутомобилски гигант "Фолксваген" објавио је да ће до краја деценије укинути укупно 100.000 радних мјеста, што ће бити највеће реструктурирање икада виђено у свјетској аутомобилској индустрији.

Из компаније наводе да су управа и синдикати одобрили план који укључује смањење додатних 50.000 радних мјеста, поред 50.000 већ договорених отпуштања.

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"Неопходно је систематски ускладити број радне снаге са економском реалношћу", наводи се у саопштењу "Фолксваген групе", која укључује више брендова, као што су "Ауди" и "Порше".

Укупно 100.000 отпуштања представља око 15 одсто запослених у "Фолксвагену" широм свијета. Ово отпуштање превазилази смањење броја од 50.000 радних мјеста које је "Џенерал моторс" направио након што је прогласио банкрот 2009. године.

Синдикати и управа су се јавно свађали прије него што су потписали планове, при чему су први оптужили друге да нису искрени према радној снази након што се бројка од 100.000 могућих отпуштања појавила у медијима прије него што је саопштена интерно.

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"Фолксваген" је саопштио да дугорочна будућност четири велике њемачке фабрике – у Хановеру, Емдену, Цвикауу и Некарзулму – не може бити загарантована. Њихово затварање би означило прво потпуно затварање "Фолксвагенових" фабрика у својој матичној земљи, наводи "Дојче веле".

(Срна)

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Тагови :

Фолксваген

Отказ

Аутомобил

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