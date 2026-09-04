Logo

Хоће ли ученици у Српској надокнађивати наставу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 11:30

Коментари:

2
Хоће ли ученици у Српској надокнађивати наставу
Фото: АТВ

Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је данас у Бањалуци да вјероватно неће бити надокнаде наставе за ђаке у основним и средњим школама, јер може бити испоштован школски календар и реализовано 95 одсто наставе.

"Од Института за јавно здравство добили смо препоруку да настава буде обустављена због високих температура ваздуха. Просвјетни радници ће долазити на посао, јер осим наставе имају и друге обавезе", рекао је Голубовић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске.

Милорад Додик

Економија

Додик: Српска улаже напоре за привлачење инвестиција

Настава у основним и средњим школама у Републици Српској, због изузетно високих температура ваздуха и отежаних услова за реализацију васпитно-образовног рада, обустављена је до 11. септембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Обустава наставе

Отказана настава

обустављена настава у Српској

Боривоје Голубовић

Коментари (2)

Више из рубрике

Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

Друштво

Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима

2 ч

2
Одстрањивање тумора на УКЦ-у

Друштво

Нови подвиг на УКЦ-у: Љекари одстранили велики тумор

4 ч

1
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Друштво

Апел возачима: На овим дионицама су обуставе и огромне гужве

6 ч

0
Временска прогноза: Залазак сунца

Друштво

Детаљна прогноза за Српску: Након свјежег јутра, стиже шок

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

13

35

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима