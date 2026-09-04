Хоће ли ученици у Српској надокнађивати наставу

Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је данас у Бањалуци да вјероватно неће бити надокнаде наставе за ђаке у основним и средњим школама, јер може бити испоштован школски календар и реализовано 95 одсто наставе.

"Од Института за јавно здравство добили смо препоруку да настава буде обустављена због високих температура ваздуха. Просвјетни радници ће долазити на посао, јер осим наставе имају и друге обавезе", рекао је Голубовић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске.

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Настава у основним и средњим школама у Републици Српској, због изузетно високих температура ваздуха и отежаних услова за реализацију васпитно-образовног рада, обустављена је до 11. септембра.